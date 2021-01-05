مدرب ساوثامبتون: قدمنا ليلة مثالية ضد ليفربول.. وهذا ما دار بيني وبين كلوب

عبر رالف هازنهوتل المدير الفني لساوثامبتون عن سعادته بفوز فريقه على ليفربول في الجولة 17 للدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف داني إنجز أهدى أصحاب الأرض نقاط المباراة، ليرتفع رصيد للنقطة 29 في مركز السادس، بينما أصبح موقف ليفربول في خطر، فرغم تصدره للجدول بـ33 نقطة، إلا أن فوز مانشستر يونايتد -33 نقطة- أو تعادله ضد بيرنلي سيهديه الصدارة.

وقال هازنهوتل عقب اللقاء: "ما حدث يوضح كل شيء، ويؤكد أننا امتلاكنا عقلية مذهلة، حتى أفضل من التي يمتلكها ليفربول".

وأضاف "لم نستسلم، وأثبتنا أنه من الممكن أن نفوز ضد هذه الفرق، وفعلنا الأمر بطريقة رائعة. كان علينا أن نحظى بليلة مثالية وهو ما تحقق".

واستمر "الشيء الإيجابي أنك لم تتوقع أن تحصل على أي نقاط أمام هذا الفريق، لذلك تبدو النقاط وكأنها نقاط إضافية".

وكشف هازنهوتل عن الحديث الذي دار بينه وبين يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، قبل عدة أشهر خلال اجتماع مدربين الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال: "يورجن هو المدرب الوحيد الذي لم أحصل على أي نقاط منه".

وواصل "قبل حوالي شهر أو شهرين، مزحت معه خلال اجتماع المدربين، وقلت له: أريد الحصول على فرصة للفوز عليك".

وأتم "المجهود الذي بذله ليفربول يجعله يستحق نقطة لكن هذا لا يهم".

وكان كلوب قد فاز على هازنهوتل في المواجهات الـ4 السابقة التي جمعت بينهما، والتي بدأت عام 2012 حين تغلب بروسيا دورتموند على فريق في إف آر آيلن في كأس ألمانيا بنتيجة 4-1.