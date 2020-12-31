في ختام 2020.. الأهلي يعلن ضم والتر بواليا من الجونة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 22:46

كتب : حسام نور الدين

والتر بواليا في الأهلي رسميا

في ختام سعيد لعام 2020، أعلن النادي الأهلي ضم والتر بواليا المهاجم الزامبي للجونة بشكل رسمي.

وأعلن الأهلي ضم اللاعب الزامبي بعقد لمدة 4 سنوات مقبلة، وبداية من شهر يناير المقبل.

وسيكون بواليا هو أولى صفقات الأهلي الشتوية في الموسم الجاري، وسيتم قيده بمجرد فتح باب القيد بعد ساعات.

أخبار متعلقة
الزمالك: عرض أهلي جدة لـ "الونش" مرفوض.. وطلبنا ضم بواليا من الجونة مصدر من الجونة لـ في الجول: لدينا عدة عروض من داخل مصر وخارجها لضم بواليا لا فوز للجولة الثانية على التوالي.. بواليا يخطف التعادل للجونة أمام المصري الجونة يتصدر الدوري ويكرس عقدته لـ أسوان بضربة الهداف بواليا

Image may contain: 2 people, people standing

والتر بواليا انضم لنادي الجونة قبل بداية الموسم الماضي، قادما من فريق نكانا الزامبي.

صاحب الـ25 عاما شارك في 5 مباريات مع الجونة في الدوري هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف.

في الدوري الأهلي الجونة والتر بواليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
في ختام 2020.. الأهلي يعلن ضم والتر بواليا من الجونة 10 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – جلسة منتظرة بين عبد الله جمعة والزمالك لتعديل وتمديد تعاقده 29 دقيقة | الدوري المصري
أوباما يعلن تمديد تعاقده "عندنا يمتزج عشق الزمالك بروحي فلن يخرج إلا معها" 50 دقيقة | الدوري المصري
حارس يونايتد السابق: وجود الفريق في المركز الثاني ليس مصادفة ساعة | الدوري الإنجليزي
رحل "قاهر كتيبة بيزلي".. وفاة مدرب مانشستر يونايتد الأسبق ساعة | الدوري الإنجليزي
لاعب أرسنال السابق: أوزيل ليس شخصا جيدا في غرفة الملابس أو لاعبا في الملعب ساعة | الدوري الإنجليزي
لاعب ليفربول السابق: كومان بديل صلاح المثالي حال رحيله عن ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يعلن استمرار وهبة مدربا للفريق لنهاية البطولة العربية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك