في ختام 2020.. الأهلي يعلن ضم والتر بواليا من الجونة

في ختام سعيد لعام 2020، أعلن النادي الأهلي ضم والتر بواليا المهاجم الزامبي للجونة بشكل رسمي.

وأعلن الأهلي ضم اللاعب الزامبي بعقد لمدة 4 سنوات مقبلة، وبداية من شهر يناير المقبل.

وسيكون بواليا هو أولى صفقات الأهلي الشتوية في الموسم الجاري، وسيتم قيده بمجرد فتح باب القيد بعد ساعات.

والتر بواليا انضم لنادي الجونة قبل بداية الموسم الماضي، قادما من فريق نكانا الزامبي.

صاحب الـ25 عاما شارك في 5 مباريات مع الجونة في الدوري هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف.