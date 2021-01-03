إنبي لـ في الجول: تم التهويل من سوء أرضية بتروسبورت.. حالته مقبولة

دافع عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي، عن حالة أرضية ملعب بتروسبورت.

وتعرض بتروسبورت لانتقادات بعد استضافته لمباراة إنبي والزمالك مساء السبت، تحديدا من جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الضيف.

وعلّق عبد الناصر محمد ف تصريحات لـ FilGoal.com: "استاد بتروسبورت ليس ملكية لنادي إنبي، بل نؤجره للعب المباريات عليه".

وأضاف: "تم تضخيم وتهويل سوء حالة أرضية الملعب".

وأوضح: "تلعب عليه 4 فرق: إنبي، وبتروجت، والاتحاد الليبي، ومباريات الكرة النسائية".

وتابع: "معروف أن الملاعب تتأثر خلال فصل الشتاء".

وأتم: "نتدرّب عليه مرة قبل كل مباراة للتعود عليه، ونرى أن حالته مقبولة".

وخسر إنبي أمام ضيفه الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب بتروسبورت بالجولة الخامسة من الدوري المصري.

وصرّح باتشيكو مدرب الزمالك بعد اللقاء: "في كل مرة ألعب على ملاعب بتلك الحالة سأكرر حديثي عنها، من حق اللاعبين اللعب على ملاعب أفضل".

وأضاف "بعد 10 سنوات ستتذكرون أشياء جيدة قمنا بها، لكن أريدكم أن تتذكروا بأنني تزعمت حملة لتحسين الملاعب في مصر".