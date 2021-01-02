مؤتمر باتشيكو: أريدكم أن تتذكروا حملتي لتحسين الملاعب بعد 10 سنوات.. وأهدي الفوز لـ حازم إمام

السبت، 02 يناير 2021 - 22:09

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - باتشيكو

واصل جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي لنادي الزمالك، حملته لتحسين الملاعب المصرية للمباراة الثانية على التوالي.

باتشيكو تحدث في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، وطالب بتحسين أرضية الملاعب، فيما أهدى الفوز لـ حازم إمام قائد الفريق.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "في كل مرة ألعب على ملاعب بتلك الحالة سأكرر حديثي عنها، من حق اللاعبين اللعب على ملاعب أفضل".

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وأضاف "بعد 10 سنوات ستتذكرون أشياء جيدة قمنا بها، لكن أريدكم أن تتذكروا بأنني تزعمت حملة لتحسين الملاعب في مصر".

الزمالك فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وعن ظروف المباراة، قال باتشيكو "لعبنا بالطريقة التي أردناها واستحققنا الفوز. إنبي كان لهم رد فعلهم في الشوط الثاني وسببوا لنا صعوبات، واضطرونا للدفاع أكثر. لكن الفرق الكبيرة تجيد اللعب بالكرة وبدونها".

وأتبع "أهدي الفوز لكل اللاعبين بمن فيهم من ليسوا معنا. خاصة لحازم إمام بسبب وفاة والدته، والذي أعرفه منذ ولايتي الأولى وهو لاعب محترف وأعتبره صديقي".

المدرب البرتغالي أتبع "أجهز اللاعبين حسب جاهزيتهم البدنية. وأضع اللاعب الأفضل لكل مباراة".

واستمر "طارق حامد لم يبدأ مثلا اليوم وبعد مباراة أو أخرى سيسترد مكانه. طبيعي ألا نكون عادلين بنسبة مائة بالمائة، لكنني أحاول أن أكون عادلا بأكبر قدر ممكن.

وردا على غياب مصطفى فتحي، قال باتشيكو "أريد أن أسألكم أنا، إذا توفر لديكم زيزو وبنشرقي بمن ستلعبون؟ بهما أم بـ مصطفى فتحي؟ من خلال التدريبات سيدخل مصطفى في بعض المباريات إذا كانت المباراة مناسبة له".

وعن التراجع الدفاعي، قال باتشيكو "في الواقع لا يوجد مباراة سهلة. نضع خطتنا للمباراة سواء متقدمين أو لا، وبعيدا عن الهدف الذي تلقيناه فنحن أهدرنا فرصا في الشوط الثاني كانت يمكن أن نسجل منها الثالث".

وأتم "لحسن الحظ في مصر يوجد ملاعب كثيرة، هي فقط بحاجة لصيانة. من أكثر لاعب تحبوه في العالم؟ ضع ليونيل ميسي على هذا الملعب ولنرى إن كان سيستطيع اللعب. كلما كانت الملاعب أفضل، كان اللعب أسرع. مثلما تسير بسيارة على طريق ممهد وسريع أو ملعب مليء بالحفر".

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي، وخلف الجونة المتصدر بـ 11 نقطة، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة الرابعة في المركز الـ14.

في الدوري إنبي الزمالك
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