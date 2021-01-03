إنبي: اتحاد الكرة يستبعد حكم فيديو مباراة الزمالك لمدة شهر

ذكر نادي إنبي أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت استبعاد صبحي العمراوي حكم الفيديو في مباراة الزمالك، لمدة شهر.

وأفاد حساب إنبي الرسمي على تويتر:

"قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد صبحي العمراوي حكم الفيديو في مباراة الزمالك وإنبي بمسابقة الدوري العام لكرة القدم لمدة شهر، والتي انتهت بفوز الزمالك 2-1، بسبب عدم استدعائه لحكم الساحة محمد الصباحي، لمراجعة لعبة ضربة الجزاء غير المحتسبة لصالح نادى إنبي".

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد صبحي العمراوي حكم الفيديو في مباراة الزمالك وإنبي بمسابقة الدوري العام لكرة القدم لمدة شهر ، والتي انتهت بفوز الزمالك 2-1، بسبب عدم استدعائه لحكم الساحة محمد الصباحي، لمراجعة لعبة ضربة الجزاء غير المحتسبة لصالح نادى إنبي، pic.twitter.com/ZaERlHttzH — Enppi Club (@Enppi_Club) January 3, 2021

وكان الزمالك قد فاز على إنبي في ملعب بتروسبورت مساء أمس السبت بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وطالب أفراد إنبي باحتساب ركلة جزاء على إمام عاشور في حق كريم فؤاد.

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وصرّح حلمي طولان المدير الفني لـ إنبي بعد المباراة: "في العالم كله يخرج الحكم لمشاهدة اللقطة بنفسه طالما لجأ لتقنية الفيديو".

وأتبع "لو كانت اللقطة ضدي لخرج وشاهدها بنفسه. أسوأ شيء في الدنيا هو الإحساس بالظلم".

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي، وخلف الجونة المتصدر بـ 11 نقطة، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة الرابعة في المركز الـ14.