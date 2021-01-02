طولان: على مدحت عبد الهادي أن يعي حجم الزمالك.. والظلم أسوأ إحساس في العالم

حيا حلمي طولان مدرب إنبي لاعبي فريقه رغم الخسارة أمام الزمالك، فيما وجه رسالة غاضبة لمدحت عبد الهادي مدرب الزمالك، وحكم اللقاء.

الزمالك فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقال حلمي طولان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "أحيي لاعبي إنبي اليوم على الأداء رغم الخسارة. وصلنا للمرمى أكثر من الزمالك".

وعن حكم اللقاء قال طولان "في العالم كله يخرج الحكم لمشاهدة اللقطة بنفسه طالما لجأ لتقنية الفيديو".

وأتبع "لو كانت اللقطة ضدي لخرج وشاهدها بنفسه. أسوأ شيء في الدنيا هو الإحساس بالظلم".

مدرب إنبي تحدث أيضا عن لقطة الشجار بين دكتي الفريقين، فقال "أقول لمدحت عبد الهادي أنت تمثل نادي الزمالك، ومن يمثل نادي الزمالك لا بد أن يكون على قدر مكانته العالية".

وأتم "لا يجب أن يقوم ويتلفظ بألفاظ سيئة ضدنا. نحن نعترض لأننا أخرجنا الكرة ونحن مهزومين بسبب سقوط أحد لاعبي الزمالك، في حين لم يخرجوها هم وقت سقوط أحد لاعبينا".

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي، وخلف الجونة المتصدر بـ 11 نقطة، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة الرابعة في المركز الـ14.