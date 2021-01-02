باتشيكو الشوط الواحد ينتصر.. الزمالك يهزم إنبي بثنائية بنشرقي وأوباما

واصل الزمالك انتصاراته في الدوري بالفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف. مباراة شهدت تسجيل الزمالك هدفيه في الشوط الأول للقاء الثاني على التوالي.

وفاز الزمالك على إنبي بهدفين مقابل هدف على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

سجل أشرف بنشرقي، ويوسف إبراهيم "أوباما" هدفا الزمالك في اللقاء، فيما سجل رامي صبري هدف إنبي الوحيد.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي، وخلف الجونة المتصدر بـ 11 نقطة، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة الرابعة في المركز الـ14.

الزمالك سجل هدفا اللقاء في الشوط الأول للمباراة الثانية على التوالي هذا الموسم بعد الفوز على سموحة بنفس الطريقة في الجولة الماضية.

التشكيل

جايمي باتشيكو دفع بـ عمر السعيد في هجوم الزمالك، فيما بدأ حمزة المثلوثي لأول مرة كظهير أيمن في غياب حازم إمام.

في المقابل، بدأ زياد بوغطاس لأول مرة في دفاع إنبي منذ وصوله بداية الموسم.

📋الظهور الأول لـ حمزة المثلوثي وعمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام إنبي#في_الدوري pic.twitter.com/3wGdiVRKOU — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 2, 2021

وصف المباراة

الزمالك بدأ المباراة سريعا جدا. أشرف بنشرقي تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة بعدما ركل بوعطاس وجهه بدلا من الكرة.

بنشرقي سجل ركلة الجزاء بنجاح أيضا في مرمى محمود جاد، ليسجل ثاني أهدافه هذا الموسم، وهدف الزمالك الأول في اللقاء.

الزمالك كاد يسجل الثاني في الدقيقة العاشرة بعد بينية رائعة من محمد أشرف "روقا"، لكن أحمد فتوح استلم الكرة بشكل خاطئ لتطول منه الكرة وتصل إلى محمود جاد.

إنبي يحاول

هنا بدأ إنبي يحاول على مرمى الزمالك. محمد مرسي سدد كرة قوية في الدقيقة الـ15، لكن محمد أبو جبل تصدى لها.

أحمد سيد "زيزو" أرسل عرضية في الدقيقة الـ19، وحاول عمر السعيد الوصول لها، لكن الدفاع كان أسبق للكرة وحولها إلى ركنية.

محاولات إنبي استمرت في الدقيقة الـ22 عن طريق جون إيبوكا، لكن إمام عاشور استبسل أمامه ثلاث مرات ومنع هدف التعادل المحقق.

وكانت أخطر فرص إنبي في الدقيقة الـ33 بعد انطلاقة رائعة من كريم فؤاد على الجهة اليسرى، ثم عرضية قابلها محمد مرسي بتصويبة فوق مرمى الزمالك.

الزمالك يقتل المباراة

الزمالك كاد يقتل المباراة بهدف ثان في الدقيقة الـ42 بعد بينية رائعة من أوباما إلى زيزو، وزيزو بدوره أرسل عرضية أروع إلى عمر السعيد، الذي قابلها من الوضع طائرا بجانب القائم بقليل.

ولم يكتف الزمالك بذلك، فأضاف هدفا ثانيا بالفعل في الدقيقة الـ44 بعد تبديلة ملعب رائعة روقا إلى زيزو، وزيزو أرسل عرضية جديدة، قابلها أوباما برأسية في مرمى جاد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين مقابل لا شيء.

الشوط الثاني

أحمد سيد "زيزو" كاد يسجل الثالث في الدقيقة الـ50 بعد بينية من بنشرقي، لكن محمود جاد خرج من مرماه وتصدى لانفراد زيزو.

حلمي طولان لجأ لدكته لأول مرة في الدقيقة الـ57 بدخول مصطفى شلبي بدلا من محمد مرسي.

حمزة المثلوثي أنقذ فرصة هدف محقق لإنبي في الدقيقة الـ62. اختراق من علي فوزي وعرضية مهدها دينو بيتر إلى إيبوكا الذي حاول التسديد، لكن المثلوثي تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعدها من أمامه.

محمد أبو جبل تألق في الدقيقة الـ66 ومنع هدفا محققا. عرضية من كريم فؤاد يفشل دفاع الزمالك في إخراجها، ودينوبيتر جودي يسدد، لكن أبو جبل تألق وتصدى لها بقدمه بشكل رائع.

هدف أول

سجل إنبي الهدف الأول في الدقيقة الـ67. كرة ثابتة نفذها علي فوزي، وقابلها رامي صبري برأسية أخذت يد محمد أبو جبل سكنت مرمى الزمالك.

هنا تدخل جايمي باتشيكو ودفع بـ طارق حامد بدلا من عمر السعيد في الدقيقة الـ72. ظهور أول لطارق حامد بعد الشفاء من فيروس كورونا.

حلمي طولان رد بدخول محمد شريف بدلا من دينوبيتر في الدقيقة الـ74.

وكانت ثاني تبديلات الزمالك بدخول حسين فيصل بدلا من أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة الـ83.

وكانت آخر تبديلات باتشيكو في الدقيقة الـ88 بدخول عبد الله جمعة بدلا من يوسف إبراهيم "أوباما".

في المقابل، شارك إبراهيم جلال بدلا من علي فوزي في الدقيقة الـ89.

إمام عاشور أهدر أخطر فرص الزمالك في الدقيقة الـ93. تبادل رائع للكرة بين عبد الله جمعة وبنشرقي، ثم عرضية من عبد الله جمعة فشل الدفاع في إخراجها، لتصل الكرة إلى إمام عاشور داخل الست ياردات، لكنه سدد بجانب القائم بعدما تداخل بنشرقي معه في الكرة، لتضيع أخطر الفرص.

صافرة الحكم محمد الصباحي لم تتأخر بعد ذلك، معلنة نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي، وخلف الجونة المتصدر بـ 11 نقطة، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة الرابعة في المركز الـ14.