هندرسون: أدائي تطور مع كلوب.. وكنت محبطا حين أراد ليفربول رحيلي

أثنى جوردان هندرسون قائد ليفربول على مدربه يورجن كلوب الذي منحه حرية أكثر في الميدان، واسترجع وقتا صعبا عاشه حين كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن أنفيلد رود.

جوردان هندرسون النادي : ليفربول ليفربول

وقال لاعب إنجلترا في حواره مع صحيفة جارديان:"كانت لحظة صعبة أتذكرها جيدا، لم أكن أريد هذه الفرصة ولم أحبها. كنت محبطا جدا في ذلك الوقت".

بعد أشهر قليلة من انتقاله لليفربول قادما من سندرلاند، أراد الأول بيع هندرسون في صفقة تبادلية مع فولام في 2012، صفقة لم تكتمل في عهد المدرب الأسبق للريدز، برندان رودجرز.

وكشف هندرسون، أفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، كيف تطور مع مدربه الحالي الألماني كلوب.

وأوضح اللاعب البالغ عمره 30 عاما "كنت ألعب في مركز متأخر بفضل كلوب، لأن كثيرين لم يروا قدرتي على اللعب في هذا المركز. لم يكن أدائي جيدا في بعض الأوقات، لكني وثقت بالمدرب وواصلت العمل ونضجت. ممتن لهذه الفرصة لأن أدائي تطور دفاعيا وهجوميا".

واستمر "حين جاء فابينيو، لاعب وسط مدافع، شعرت أن هذا شيء جيد لي لأن بمقدوري اللعب في مركز أكثر تقدما. حين تحدثت مع المدرب كان منفتحا جدا، ولم أتوقع أن ألعب في مركز جديد بهذه السرعة. بعد فترة قليلة كنت بديلا في مباراة ساوثامبتون وشاركت في مركز هجومي وسجلت. نضجت كثيرا منذ ذلك الوقت".

وأتم "في نهاية العام الماضي، لعبت أكثر في مركز اللاعب رقم 8، لكن بسبب إصابات كثيرة في الموسم الحالي عدت إلى مركز دفاعي مرة أخرى. أشعر أن بمقدوري اللعب في المركزين".

منذ انتقاله لليفربول في 2011، شارك هندرسون في 382 مباراة وسجل 30 هدفا وأرسل 51 تمريرة حاسمة.

وتوج هندرسون بخمسة ألقاب مع ليفربول.