هندرسون: أدائي تطور مع كلوب.. وكنت محبطا حين أراد ليفربول رحيلي

السبت، 02 يناير 2021 - 11:09

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون - آنخل مارتين كوريا - ليفبول - أتليتكو مدري

أثنى جوردان هندرسون قائد ليفربول على مدربه يورجن كلوب الذي منحه حرية أكثر في الميدان، واسترجع وقتا صعبا عاشه حين كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن أنفيلد رود.

وقال لاعب إنجلترا في حواره مع صحيفة جارديان:"كانت لحظة صعبة أتذكرها جيدا، لم أكن أريد هذه الفرصة ولم أحبها. كنت محبطا جدا في ذلك الوقت".

بعد أشهر قليلة من انتقاله لليفربول قادما من سندرلاند، أراد الأول بيع هندرسون في صفقة تبادلية مع فولام في 2012، صفقة لم تكتمل في عهد المدرب الأسبق للريدز، برندان رودجرز.

أخبار متعلقة
ماركا: ألابا في ريال مدريد ماركا: إصابة كوتينيو توفر على برشلونة 20 مليون يورو رضا شحاتة: بواليا مميز داخل الملعب وخارجه أيضا مواعيد مباريات اليوم السبت 2-1-2021 والقنوات الناقلة.. دربي الأندلس وسوبر كلاسيكو والزمالك ضد إنبي

وكشف هندرسون، أفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، كيف تطور مع مدربه الحالي الألماني كلوب.

وأوضح اللاعب البالغ عمره 30 عاما "كنت ألعب في مركز متأخر بفضل كلوب، لأن كثيرين لم يروا قدرتي على اللعب في هذا المركز. لم يكن أدائي جيدا في بعض الأوقات، لكني وثقت بالمدرب وواصلت العمل ونضجت. ممتن لهذه الفرصة لأن أدائي تطور دفاعيا وهجوميا".

واستمر "حين جاء فابينيو، لاعب وسط مدافع، شعرت أن هذا شيء جيد لي لأن بمقدوري اللعب في مركز أكثر تقدما. حين تحدثت مع المدرب كان منفتحا جدا، ولم أتوقع أن ألعب في مركز جديد بهذه السرعة. بعد فترة قليلة كنت بديلا في مباراة ساوثامبتون وشاركت في مركز هجومي وسجلت. نضجت كثيرا منذ ذلك الوقت".

وأتم "في نهاية العام الماضي، لعبت أكثر في مركز اللاعب رقم 8، لكن بسبب إصابات كثيرة في الموسم الحالي عدت إلى مركز دفاعي مرة أخرى. أشعر أن بمقدوري اللعب في المركزين".

منذ انتقاله لليفربول في 2011، شارك هندرسون في 382 مباراة وسجل 30 هدفا وأرسل 51 تمريرة حاسمة.

وتوج هندرسون بخمسة ألقاب مع ليفربول.

ليفربول هندرسون
نرشح لكم
أخر الأخبار
فينجر: أنا موجود لو احتاجني أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
سوبر كلاسيكو يعود بعد 438 يوما وفي غياب الجماهير لأول مرة في تاريخه ساعة | أمريكا
لامبارد: فيرنر سلاح فتاك ساعة | الدوري الإنجليزي
هندرسون: أدائي تطور مع كلوب.. وكنت محبطا حين أراد ليفربول رحيلي ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: ألابا في ريال مدريد ساعة | ميركاتو
ماركا: إصابة كوتينيو توفر على برشلونة 20 مليون يورو 2 ساعة | أوروبا
رضا شحاتة: بواليا مميز داخل الملعب وخارجه أيضا 2 ساعة | ميركاتو
مواعيد مباريات اليوم السبت 2-1-2021 والقنوات الناقلة.. دربي الأندلس وسوبر كلاسيكو والزمالك ضد إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك
قد ينال إعجابك