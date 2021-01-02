العيسوي: لدي صلاحيات كاملة في تدريب الإسماعيلي.. لا أقبل التدخل في عملي

شدد أبو طالب العيسوي المدير الفني الجديد للإسماعيلي، على امتلاكه صلاحيات كاملة في تدريب الدراويش.

العيسوي تولى المهمة صباح الجمعة خلفا لـ محمد وهبة الذي اعتذر عن عدم إكمال مهمته.

وصرّح العيسوي: "دون الإسماعيلي نحن لا نساوي شيئا".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "عندما يُطلب منا رد الجميل لنادينا وبيتنا في أي وقت تحت أي ظرف، لا يمكن أن أفكر أو أرفض".

وواصل: "ذات مرة كنت أعمل كمدرب لنادي الجبلين السعودي وكنا قريبين من الصعود للدوري الممتاز قبل 3 جولات على النهاية، وعندما طلبني الإسماعيلي لأعمل كمدرب عام، تركت منصبي على الفور وحضرت".

وتابع: "يمكن أن نتنازل عن حقوقنا المادية وأن نترك وظائفنا ونحضر للإسماعيلي، لكن حقوقنا الفنية لا تنازل فيها، لنا مطلق الحرية في الاختيار ولنا صلاحيات كاملة في عملنا".

وأتم: "لا أقبل أن يتدخّل أحد في عملي، أعمل بأريحية كبيرة ومجلس الإدارة لا يتدخّل".

وكان وهبة قد عن عدم الاستمرار في منصبه بسبب خلاف مع إدارة الدراويش. (التفاصيل)

وقاد وهبة فريق الإسماعيلي للتعادل مع البنك الأهلي والفوز على أسوان بعدما تولى تدريب النادي بصفة مؤقتة خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو.

وأقال الإسماعيلي ريكاردو على خلفية سوء النتائج.

ولم يوضح الإسماعيلي هل العيسوي سيقود الفريق بصفة مؤقتة أم لا، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الإسماعيلي ينوي التعاقد مع مدرب أجنبي.

وتعاقد الفريق مع طلعت يوسف قبل أيام لكن الأخير اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه بعد ساعات قليلة.

وسيقود العيسوي (57 عاما) الفريق للمرة الثالثة بعد توليه المهمة لثلاثة أشهر في 2017 ولشهر في 2018.

ودرب لاعب الإسماعيلي السابق فرق حرس الحدود وبلدية المحلة والألومنيوم والقناة، وقاد الإسماعيلي في 14 مباراة فاز في 7 منها وخسر مرة.

وأول مباريات العيسوي ستكون ضد مضيفه مصر المقاصة يوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ثم يستضيف المقاولون العرب قبل أن يواجه الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.