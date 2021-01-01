محمد وهبة يرحل عن الإسماعيلي

الجمعة، 01 يناير 2021 - 10:31

كتب : ياسر الشريف

محمد وهبة - الإسماعيلي

اعتذر محمد وهبة مدرب الإسماعيلي عن عدم الاستمرار في منصبه وذلك في منشور عبر صفحته في فيسبوك.

وكتب وهبة، الذي قاد الدراويش في آخر مباراتين، في المنشور "بسم الله الرحمن الرحيم، السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تحية واحترام وبعد، شرفت بتولي المسؤولية الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي في ظل ظروف دقيقة وتوقيت عصيب وحساس من منطلق المسؤولية والواجب كأحد أبناء النادي الإسماعيلي العظيم".

وأضاف "أديت دوري بكل إخلاص وبما يرضي الله وضميري وحبي للنادي الذي قدمني لعالم كرة القدم لاعبًا ثم مدربًا، وحيث أننا لم نصل إلى نقطة اتفاق مشترك من حيث التعاقد المكتوب والصلاحيات والمسؤوليات التي تحقق آمال وطموحات النادي وجماهيره الوفية العظيمة فأتقدم لسيادتكم باعتذار عن عدم الاستمرار متمنيًا التوفيق للنادي الإسماعيلي".

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وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من المدرب أن خلافه مع إدارة الإسماعيلي يتعلق بمسماه الوظيفي، فحتى الآن يعتبر وهبة مدربا عاما وليس مديرا فنيا للفريق، وهو بخلاف ما طلبه.

وأعلن الإسماعيلي يوم الخميس استمرار وهبة مدربا له حتى نهاية البطولة العربية التي سيواجه فيها الأول فريق الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي في 11 يناير المقبل.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد الأحد ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري.

وكان وهبة قد تولى تدريب الإسماعيلي بشكل مؤقت خلفا لريكاردو المدرب البرازيلي السابق للفريق.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي ينوي التعاقد مع مدرب أجنبي.

وأعلن الإسماعيلي تعاقده مع المدرب طلعت يوسف قبل أن يعتذر الأخير عن المهمة في 24 ديسمبر الماضي لتؤول المهمة لوهبة.

وقاد وهبة فريق الدراويش للتعادل أمام البنك الأهلي والفوز على أسوان في الدوري.

الإسماعيلي محمد وهبة
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