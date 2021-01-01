العيسوي مدربا لـ الإسماعيلي بعد رحيل وهبة

الجمعة، 01 يناير 2021 - 15:04

كتب : ياسر الشريف

أبو طالب العيسوي مدرب الإسماعيلي

أعلن الإسماعيلي تعيين أبو طالب العيسوي مدربا للفريق بعدما قبل مجلس الإدارة استقالة محمد وهبة.

واعتذر وهبة عن عدم الاستمرار في منصبه بسبب خلاف مع إدارة الدراويش. (التفاصيل)

وقاد وهبة فريق الإسماعيلي للتعادل مع البنك الأهلي والفوز على أسوان بعدما تولى تدريب النادي بصفة مؤقتة خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو.

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وأقال الإسماعيلي ريكاردو على خلفية سوء النتائج.

ولم يوضح الإسماعيلي هل العيسوي سيقود الفريق بصفة مؤقتة أم لا، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الإسماعيلي ينوي التعاقد مع مدرب أجنبي.

وتعاقد الفريق مع طلعت يوسف قبل أيام لكن الأخير اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه بعد ساعات قليلة.

وسيقود العيسوي (57 عاما) الفريق للمرة الثالثة بعد توليه المهمة لثلاثة أشهر في 2017 ولشهر في 2018.

ودرب لاعب الإسماعيلي السابق فرق حرس الحدود وبلدية المحلة والألومنيوم والقناة، وقاد الإسماعيلي في 14 مباراة فاز في 7 منها وخسر مرة.

وأول مباريات العيسوي ستكون ضد مضيفه مصر المقاصة يوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ثم يستضيف المقاولون العرب قبل أن يواجه الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

الإسماعيلي أبو طالب العيسوي
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