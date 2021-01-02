وفاة والدة حازم إمام.. واللاعب يغادر معسكر لقاء إنبي

السبت، 02 يناير 2021 - 00:26

كتب : إبراهيم رمضان

حازم إمام - الزمالك - بيراميدز

توفت والدة حازم إمام ظهير أيمن نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة.

واضطر قائد الزمالك لمغادرة معسكر الفريق لمباراة إنبي من أجل حضور مراسم الدفن، وبإذن من الجهاز الفني.

كان حازم إمام ضمن قائمة جايمي باتشيكو للزمالك لمواجهة إنبي في بطولة الدوري. (طالع قائمة الزمالك من هنا)

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عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك قال في تصريحات لموقع النادي الرسمي "شارات سوداء على أكتاف اللاعبين ودقيقة حداد على روح والدة حازم إمام قبل مباراة إنبي".

ويلتقي الزمالك مع إنبي مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

حازم إمام شارك مع الزمالك هذا الموسم في ثلاث مباريات ببطولة الدوري حتى الآن.

ويملك الزمالك أحمد عيد، والوافد الجديد حمزة المثلوثي في قائمته للمباراة بمركز الظهير الأيمن بعد خروج حازم إمام.

FilGoal.com ينعي وفاة والدة حازم إمام، ويتوجه بالعزاء لأسرتها داعين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

في الدوري الزمالك حازم إمام إنبي
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