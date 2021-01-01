قائمة الزمالك - عودة طارق وجمعة.. وغياب مصطفى وساسي وعلاء وأوناجم

الجمعة، 01 يناير 2021 - 16:49

كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح

طارق حامد - عمر جابر - عبد الله السعيد - الزمالك - بيراميدز

أعلن الزمالك قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة إنبي يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة عودة طارق حامد وعبد الله جمعة المتعافيين من فيروس كورونا.

بينما غاب عنها مصطفى محمد وفرجاني ساسي ومصطفى محمد ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عبد السلام.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد

الدفاع: حازم إمام وحمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد

وسط الملعب: طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي وحسين فيصل

الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد

ويحتل الفارس الأبيض المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد الفوز على المقاولون العرب وسموحة والتعادل أمام بيراميدز.

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