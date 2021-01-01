مورينيو: تأجيل مباراة فولام تم بطريقة غير محترفة.. تلاميذ بييلسا؟ لا أحب هذا الوضع

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إن طريقة تأجيل مباراة فولام في الجولة الماضية لم تكن محترفة، مشيرا إلى أنه لا يحبذ فكرة وجود تلاميذ لمدرب بعينه لأن المدرب يتأثر بأكثر من مدرب.

وصرح مورينيو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليدز يونايتد قائلا: "لا أريد الحديث كثيرا حول تأجيل مباراة فولام، لكنني أريد أن أقول إنني شعرت بعدم الاحترافية".

وواصل "بالطبع تأخر القرار، كنا نستعد للمواجهة ولم نلعب بالطبع، وهذا شتت نظام ومجهود أسبوع من العمل، التدريبات قبل تلك المباراة والتي ستكون مختلفة إن كنا لعبنا المباراة".

وأكمل "البعض قالوا إنه من الجيد بالنسبة لي ألا ألعب المباراة، لكن كان سيكون جيدا بالفعل لو علمت أنها لن تقام وليس بالطريقة التي جرت بها الأمور".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت تأجيل المباراة بين توتنام وفولام في الجولة الماضية من الدوري بسبب إصابة عدد كبير من اللاعبين في صفوف الأخير بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وتابع مورينيو: "أعتقد أن ليدز هو ليدز، الجميع يعرف الفريق والطريقة التي يحب اللعب بها".

وأردف حول رأيه في تأجيل الموسم من عدمه: "لا أعتقد أن آرائنا مهمة في الوضع الحالي، بالطبع رأيي لا يهم على الإطلاق، لكنني أعتقد أنكم تشعرون من البداية أنني دائما كنت أساند اللعب، دائما أفضل القيام بكل التضحيات الممكنة لكي نلعب".

واسترسل "لكن حينما نصل إلى وضع، أرى بالنسبة لي تحوم حوله الشكوك جدا، أفضل ألا أتحدث وأن أكون جاهزا وأفكر في أننا سنلعب بشكل طبيعي".

ورد جوزيه مورينيو على وجود تلاميذ عديدين لمارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد: "أنا تلميذ لأبي ولا أحب هذا الوضع في كرة القدم، حتى المدربين الشباب والذين عملوا معي من قبل، لا أحب فكرة أن يقال عنهم إنهم تلاميذ جوزيه مورينيو، كل شخص متفرد بذاته بأفكاره الخاصة ويمكنه أن يتأثر بشخص أو بآخر، لكن في النهاية ما يهم هو الفرد نفسه".

وواصل "أنا لن أواجه السيد بييلسا، فريقي سيواجه فريقه، لا أحب الموقف الشخصي، لأن ذلك ليس موجودا بالطبع، نحلل منافسينا وفعلنا ذلك مع فولام ومع ليدز".

وأتم "لا أتوقع صفقات في يناير، الوقت ليس جيدا، النادي قام بمجهود كبير في الصيف ليحاول بناء فريق جيد، إن حدث شيء جيد لنا فستكون تلك مفاجأة كبيرة لي، لا أشعر بالحق لطلب أي شيء".

ويواجه توتنام ضيفه ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.