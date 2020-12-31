الزمالك: لم تصلنا أي عروض رسمية لضم مصطفى محمد

كشف أشرف قاسم أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك، عن عدم وصول ناديه أي عروض رسمية لضم مصطفى محمد لاعب الفريق.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

وصرّح قاسم عبر قناة ناديه: "الزمالك لم يتلق أي عرض رسمي لضم مصطفى محمد".

وواصل: "تلقينا خطابا ولكنه لم يكن مختوما وبالتالي لا يُعتَد به".

وشدد: "كل العروض شفهية أو عن طريق وكيله".

وتابع: "الزمالك يعتمد على مصطفى بنسبة 100%، هو رقم 1 في مركزه".

وأضاف: "كل اللاعبين يحلمون بالاحتراف وأن يصيروا مثل محمد صلاح، هذا طموح مشروع ومن حقه أن يحلم، لكن نحن أيضا من حقنا الحفاظ على ابن نادي الزمالك".

وبخصوص موقف فرجاني ساسي، قال قاسم: "فرجاني يحب الزمالك وجمهوره ويرغب في الاستمرار بـ مصر لأنها مرتبط بالبلد".

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وتلقى عرضا قطريا من الدحيل للانتقال إلى صفوفه في يناير.