وكيل ساسي لـ في الجول: الدحيل تواصل معي.. بابنا مفتوح لـ الزمالك ولكن

كشف مهند عون، وكيل التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك، عن حدوث تواصل بين نادي الدحيل القطري وبينه، تمهيدا لمحاولة ضم اللاعب في يناير ومشاركته في كأس العالم للأندية.

ولكن رغم ذلك، أكد عون أن "باب ساسي مفتوح للزمالك" رغم وجود مشكلة تعيق تجديد التعاقد.

وقال عون لـ FilGoal.com: "الدحيل القطري تواصل معي بشأن انضمام ساسي للنادي في فترة الانتقالات الشتوية ليشارك في كأس العالم للأندية".

وشدد "بابنا مفتوح للزمالك من أجل استمرار ساسي معه وتجديد عقده ولكن المشكلة هي وجود مستحقات قديمة للاعب لم يحصل عليها حتى الآن".

ويشارك الدحيل في كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري البلد المستضيف.

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مسؤولو الزمالك في أكثر من مناسبة عن تمسكهم ببقاء ساسي، وكذلك رغبة التونسي في الاستمرار بالقميص الأبيض.

وانضم صاحب الـ 28 عاما للزمالك من النصر السعودي في صيف 2018.

ومنذ ذلك الحين، فاز ساسي مع الزمالك بلقب كأس مصر، ولقب الكونفدرالية الإفريقية، ولقب السوبر الإفريقي والمحلي.