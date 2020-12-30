الزمالك: المقابل المادي ليس السبب الرئيسي في رفض احتراف مصطفى محمد

أوضح أشرف قاسم المشرف على الكرة بالزمالك أن إدارة النادي طالبت مصطفى محمد مهاجم الفريق بتأجيل رغبته في الإحتراف، والانتظار لما بعد أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وقال قاسم في تصريحات نشرها موقع ناديه صباح الأربعاء: "ليس من المنطقي أن يتم التنازل عن اللاعب ولا يوجد البديل، خاصة وأن الزمالك بحاجة إلى 3 مهاجمين في مركزه".

وأضاف "المقابل المادي ليس السبب الرئيسي في رفض احتراف مصطفى محمد ولكن الحاجة الفنية".

وشدد أشرف قاسم على أن الزمالك يعي حلم اللاعب في خوض تجربة الاحتراف في أحد الدوريات الكبرى.

وأردف "هناك مسؤولية مشتركة، ويجب على مصطفى محمد أن يضع مصلحة النادي في اعتباره خاصة وأن تأجيل الاحتراف إلى ما بعد أولمبياد طوكيو قد يجعله يفاضل بين أكثر من عرض من أندية أوروبية ربما تكون أكبر".

وانضم نادي رايو فاييكانو الإسباني والذي يشارك في الدرجة الثانية، إلى الأندية المهتمة بضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

ويعد ناديا جالاتا سراي التركي وسانت إيتيان الفرنسي أبرز الأندية المهتمة بضم المهاجم الدولي البالغ 23 عاما.

وعلم FilGoal.com أن عرض سانت إيتيان، النادي الفرنسي المتوج بـ 10 ألقاب دوري وصل إلى 4 مليون دولار، بجانب مليون ونصف المليون دولار كإضافات بحسب مستوى المهاجم اليافع، مع النادي الفرنسي، حال إتمام الصفقة.

مصطفى محمد عاد إلى الزمالك بداية الموسم الماضي بعد موسمين قضاهما معارا مع طنطا وطلائع الجيش.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفين في مباراتين خاضهما الفريق حتى الآن في الدوري هذا الموسم.