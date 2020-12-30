خبر في الجول – توافق مبدئي بين الزمالك وفتوح على تجديد التعاقد.. وجلسة حاسمة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 21:30

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - سموحة - أحمد فتوح

حدث توافق مبدئي بين أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، وناديه، على تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك عقدت جلسة مع فتوح أمس الثلاثاء، تناقشوا فيها في بعض أمور التعاقد، على أن يتم تحديد جلسة جديدة خلال الساعات المقبلة للوصول لاتفاق نهائي.

وخلال الجلسة، تناقش الطرفان في بعض البنود، ليس من ضمنها راتب اللاعب، ولكن حدث توافق مبدئي بين الطرفين.

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ومن جهته، علم FilGoal.com أن اللاعب لا يمانع التجديد للزمالك في ظل تقديره لظروف النادي، على أن يقوم النادي بتقديره ماديا كونه الظهير الأيسر الأساسي للفريق ولاعب دولي، وأن عقده القديم كان قليل القيمة.

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فتوح (22 عاما) تواجد مع منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير، وكان أحد العناصر التي قادت المنتخب الأولمبي للتتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما قبل سنة.

ولعب فتوح معارا لـ سموحة من الزمالك لمدة موسم ونصف، قبل أن يعود للقلعة البيضاء.

وشارك أبو الفتوح في 26 مباراة مع سموحة الموسم الماضي، صنع خلالها 3 أهداف.

أحمد فتوح الزمالك
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