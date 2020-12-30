خبر في الجول – تجديد أوباما مع الزمالك في الرتوش الأخيرة

صار ملف تجديد يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك، لتعاقده مع النادي، في الرتوش الأخيرة.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن إدارة النادي أبلغت اللاعب بالحضور لمقر الزمالك للاجتماع بها، وتجديد التعاقد الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعد حل أزمة مقدم تعاقده.

ومن المنتظر أن يتم ذلك الأمر في مساء اليوم الأربعاء، أو صباح غد الخميس.

وفي وقت سابق، أعلن حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية في الزمالك إتمام مفاوضات تجديد تعاقد أوباما.

وقال حسين السيد عبر موقع الزمالك الرسمي صباح اليوم الجمعة: "ملف التجديد لأوباما تم الانتهاء منه بعد الجلسة التي جمعتني ووكيل اللاعب وشهدت توقيع الطرفين على اتفاق بالبنود الجديدة التي تضمن تقدير اللاعب وتمسك النادي به خلال الفترة الحالية".

وأكمل "ملف التجديد لأوباما لم يشهد أي معوقات بين الطرفين واللاعب أبدى رغبة شديدة في الاستمرار في الزمالك".

ويلعب أوباما في الفريق الأول للزمالك منذ 2014 وأعاره النادي مرة إلى الاتحاد وأخرى إلى وادي دجلة.

وشارك صانع الألعاب في 84 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز وسجل 15 هدفا.

وتوج أوباما بثمانية ألقاب مع الزمالك.