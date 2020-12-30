خبر في الجول – تجديد أوباما مع الزمالك في الرتوش الأخيرة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 20:43

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - سموحة - أحمد فتوح - أوباما

صار ملف تجديد يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك، لتعاقده مع النادي، في الرتوش الأخيرة.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن إدارة النادي أبلغت اللاعب بالحضور لمقر الزمالك للاجتماع بها، وتجديد التعاقد الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعد حل أزمة مقدم تعاقده.

ومن المنتظر أن يتم ذلك الأمر في مساء اليوم الأربعاء، أو صباح غد الخميس.

أخبار متعلقة
طبيب الزمالك: مسحة جديد لعلاء وعبد السلام.. تطورات إصابة جنش وعبد الشافي مران الزمالك - انتظام طارق حامد في التدريبات.. واجتماع بين باتشيكو واللاعبين تعيين سامي صبحي عضو ثالث بلجنة إدارة الزمالك

وفي وقت سابق، أعلن حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية في الزمالك إتمام مفاوضات تجديد تعاقد أوباما.

وقال حسين السيد عبر موقع الزمالك الرسمي صباح اليوم الجمعة: "ملف التجديد لأوباما تم الانتهاء منه بعد الجلسة التي جمعتني ووكيل اللاعب وشهدت توقيع الطرفين على اتفاق بالبنود الجديدة التي تضمن تقدير اللاعب وتمسك النادي به خلال الفترة الحالية".

وأكمل "ملف التجديد لأوباما لم يشهد أي معوقات بين الطرفين واللاعب أبدى رغبة شديدة في الاستمرار في الزمالك".

ويلعب أوباما في الفريق الأول للزمالك منذ 2014 وأعاره النادي مرة إلى الاتحاد وأخرى إلى وادي دجلة.

وشارك صانع الألعاب في 84 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز وسجل 15 هدفا.

وتوج أوباما بثمانية ألقاب مع الزمالك.

الزمالك أوباما
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - احتمالية غياب هاني عن مواجهة دجلة.. وموسيماني يجرب ثنائي في مكانه دقيقة | الدوري المصري
خالد عيد: لست قلقا على المحلة سنعود بقوة.. نحن من سجلنا هدف المصري 21 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - نيوكاسل (0) - (0) ليفربول.. فابينيو ينقذ الضيوف 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – أهلي جدة يستفسر رسميا من الزمالك عن الونش لضمه في يناير 37 دقيقة | ميركاتو
بـ10 لاعبين ولترسيخ العقدة.. المصري ينتصر على المحلة 37 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – توافق مبدئي بين الزمالك وفتوح على تجديد التعاقد.. وجلسة حاسمة 52 دقيقة | الدوري المصري
معلول ينافس 9 نجوم على جائزة فرانس فوتبول لأفضل لاعب من المغرب العربي 55 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يحصل على الموافقة الأمنية للعب في بتروسبورت حتى جاهزية استاد القاهرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك