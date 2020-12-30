راشفورد يكشف ما دار في ذهنه قبل لحظات من قتل ولفرهامبتون

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 11:30

كتب : FilGoal

راشفورد يحتفل بهدف مانشستر يونايتد الأول في ليستر سيتي

كشف ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ما دار في ذهنه قبل أن يسجل هدفه القاتل في شباك ولفرهامبتون.

يونايتد فاز بهدف دون مقابل سجله راشفورد في الدقيقة 93 من مباراة الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقال راشفورد: "كنت أعلم أن الظهير تعرض لشد عضلي قبلها بدقائق، قلت لنفسي في المرة القادمة التي سأستلم فيها الكرة سأحاول الركض باتجاهه وأرى كيف ستكون ردة فعله".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لحسن الحظ اصطدمت الكرة بالمدافع وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك".

وتابع "ربما لم يكن الهدف الأجمل، ولكنه كان هدفًا حاسمًا، ونحن نقبل به بكل تأكيد. لقد حصدنا ثلاث نقاط ثمينة في مباراة كنا نعلم أنها ستكون صعبة".

وشدد "استطعنا أن نحسم النتيجة لصالحنا في النهاية، ولا تهم الطريقة التي سجلنا بها الهدف، فالشيء الأهم هو الثلاث نقاط".

وصعد يونايتد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول الذي يلاقي نيوكاسل يونايتد الاربعاء.

وللشياطين الحُمر لقاء مؤجل.

أما ولفرهامبتون فتجمد رصيده عند 21 نقطة يحتل بهم المركز الـ12 بعدما خاض كل مبارياته الـ16.

ماركوس راشفورد
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