تليجراف: أندية إنجلترا تناقش فكرة تأجيل الدوري خوفا من كورونا

بدأت الأندية الإنجليزية مناقشة فكرة تأجيل الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، خوفا من تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الفرق.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" اليوم الثلاثاء عن وجود 18 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا في صفوف الفرق المتواجدة في القسم الأول من الدوري.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن رؤساء أندية الدوري الإنجليزي يناقشون حاليا فكرة تأجيل المسابقة لمدة أسبوعين خلال شهر يناير المقبل.

وذلك حفاظا على اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا.

وسيتم طرح الفكرة على رابطة الأندية الإنجليزية لدراستها ومعرفة إذا كانت هذه الفكرة متاحة للتنفيذ أم لا.

ويعد 18 إصابة هو أعلى رقم في الدوري الإنجليزي خلال جولة واحدة منذ بداية اعتماد نظام فحص اللاعبين والأجهزة الفنية بعد تفشي فيروس كورونا.

وللتوضيح أكثر فهذا الرقم هو أكثر من ضعف الرقم المعلن عن الجولة السابقة الذي بلغ سبعة مصابين فقط بعد الفحص الذي أجري في الفترة من 14 لـ30 ديسمبر الجاري.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في تأجيل مباراة لنيوكاسل أمام أستون فيلا وأمس الإثنين بين إيفرتون ومانشستر سيتي لوجود سبعة مصابين في صفوف الأخير.

لذا قررت رابطة أندية الدوري الإنجليزي تحديث قرارها السابق بإجراء فحصين أسبوعيا للأندية المتواجدة في القسم الرابع فقط إلى إجراء فحصين أسبوعيا بدلا من فحص وحيد لكل الأندية على حد سواء. (طالع تفاصيل أكثر من هنا)

هذا بالإضافة لتحمل الاتحاد الإنجليزي تكلفة الفحوصات التي تُجرى للأندية خارج بريميرليج قبل خوضهم أي مباراة في كأس الاتحاد.