بعد الرقم غير المسبوق في عدد المصابين بكورونا.. قرار من رابطة الدوري الإنجليزي

اعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" اليوم الثلاثاء عن وجود 18 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا في صفوف الفرق المتواجدة في القسم الأول من الدوري.

جاء ذلك بعد فحص 1479 لاعبا وأعضاء الأجهزة الفنية في الفترة من 21 لـ27 ديسمبر الجاري.

ويعد 18 إصابة هو أعلى رقم في الدوري الإنجليزي خلال جولة واحدة منذ بداية اعتماد نظام فحص اللاعبين والأجهزة الفنية بعد تفشي فيروس كورونا.

وللتوضيح أكثر فهذا الرقم هو أكثر من ضعف الرقم المعلن عن الجولة السابقة الذي بلغ سبعة مصابين فقط بعد الفحص الذي أجري في الفترة من 14 لـ30 ديسمبر الجاري.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في تأجيل مباراة لنيوكاسل أمام أستون فيلا وأمس الإثنين بين إيفرتون ومانشستر سيتي لوجود سبعة مصابين في صفوف الأخير.

لذا قررت رابطة أندية الدوري الإنجليزي تحديث قرارها السابق بإجراء فحصين أسبوعيا للأندية المتواجدة في القسم الرابع فقط إلى إجراء فحصين أسبوعيا بدلا من فحص وحيد لكل الأندية على حد سواء.

هذا بالإضافة لتحمل الاتحاد الإنجليزي تكلفة الفحوصات التي تُجرى للأندية خارج بريميرليج قبل خوضهم أي مباراة في كأس الاتحاد.

ماذا نعني بالمستويات التي تتواجد فيها الأندية؟

قسمت الحكومة الإنجليزية البلاد إلى مستويات من الأول للرابع وذلك كان تمهيدا لحضور الجمهور للمباريات.

الأندية المتواجدة في القسم الأول يُسمح لجماهيرهم بحضور المباريات بواقع أربعة آلاف مشجع، مقابل ألفي مشجع للمستوى الثاني.

أما أندية القسمين الثالث والرابع فيمنع فيهما حضور الجمهور للمباريات.

والأندية التي كانت يُجرى لها فحصين أسبوعيا قبل استحداث قرار إجراء الفحوصات لكل الفرق بغض النظر عن المستوى هي المتواجدة في المستوى الرابع أي العاصمة الإنجليزية لندن.

ما هي نتائج الفحوصات للكشف عن كورونا؟

الجولة الأولى – 31 أغسطس لـ6 سبتمبر تم فحص 1605 فردا وظهور 3 حالات إيجابية

الجولة الثانية – 7 لـ13 سبتمبر تم فحص 2131 فردا وظهور 4 حالات إيجابية

الجولة الثالثة – 14 لـ20 سبتمبر تم فحص 1574 فردا وظهور 3 حالات إيجابية

الجولة الرابعة – 21 لـ27 سبتمبر تم فحص 1595 وظهور 10 حالات إيجابية

الجولة الخامسة – 28 سبتمبر لـ4 أكتوبر تم فحص 1587 فردا وظهور 9 حالات إيجابية

الجولة السادسة – 5 لـ11 أكتوبر تم فحص 1128 فردا وظهور 5 حالات إيجابية

الجولة السابعة – 12 لـ18 أكتوبر تم فحص 1575 فردا وظهور 8 حالات إيجابية

الجولة الثامنة – 19 لـ25 أكتوبر تم فحص 1609 فردا وظهور حالتين إيجابيتين فقط

الجولة التاسعة – 26 أكتوبر لـ1 نوفمبر تم فحص 1446 فردا وظهور 4 حالات إيجابية

الجولة العاشرة – 2 لـ8 نوفمبر تم فحص 1646 فردا وظهور 4 حالات إيجابية

الجولة 11 – 9 لـ15 نوفمبر تم فحص 1207 فردا وظهور 16 حالة إيجابية

الجولة 12 – 16 لـ22 نوفمبر تم فحص 1530 فردا وظهور 8 حالات إيجابية

الجولة 13 – 23 لـ29 نوفمبر تم فحص 1381 فردا وظهور 10 حالات إيجابية

الجولة 14 – 30 نوفمبر لـ6 ديسمبر تم فحص 1483 فردا وظهور 14 حالة إيجابية

الجولة 15 – 7 لـ13 ديسمبر تم فحص 1549 فردا وظهور 6 حالات إيجابية

الجولة 16 – 14 لـ20 ديسمبر تم فحص 1569 فردا مع ظهور 7 حالات إيجابية

الفحص الأخير حتى وقت كتابة هذه السطور أجري على 1479 فردا وظهور 18 حالة إيجابية.