أرسنال يعلن إصابة جابرييل ماجالهايس بفيروس كورونا

أعلن أرسنال إصابة مدافعه جابرييل ماجاليس بفيروس كورونا.

جابريل ماجاليس النادي : أرسنال أرسنال

وأشار بيان أرسنال عبر موقعه الرسمي إلى أن المدافع البرازيلي يخضع الآن للعزل وفقا للبروتوكول الموضوع من الحكومة الإنجليزية ورابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وأتم البيان "نتمنى الشفاء لجابرييل وأن يكون لائقا للمشاركة في المباريات بعد أسبوعين".

وانضم جابرييل إلى أرسنال قادما من صفوف ليل الفرنسي في الانتقالات الصيفية الأخيرة بعقد يمتد لخمس سنوات.

وشارك صاحب الـ23 عاما مع أرسنال في 15 مباراة سجل خلالهم هدفين.

ويستعد أرسنال للقاء برايتون غدا الثلاثاء في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.