ذا أثليتك: أرسنال يفكر في ضم بويج خلال شهر يناير

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 13:19

كتب : FilGoal

ريكي بويج - برشلونة

يفكر نادي أرسنال في التحرك من أجل الحصول على خدمات ريكي بويج لاعب وسط برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "ذا أثليتك".

وقال التقرير إن رونالدو كومان مدرب برشلونة يرغب في إعارة لاعبه لأنه لن يعتمد عليه في قادم المباريات.

وأوضح التقرير أن أرسنال قد يتجه لضم بويج الذي لم يشارك كثيرا مع برشلونة هذا الموسم ومنحه فرصة المشاركة.

أخبار متعلقة
لامبارد: افتقدنا للشخصية ضد أرسنال.. ولا أعرف كيف رشحنا البعض للقب؟ النني: أرسنال لم يستحق الهزائم الماضية.. وكنت أتمنى التسجيل في تشيلسي لاكا تشاكا ساكا بوووم.. مدفع أرسنال ينفجر في وجه تشيلسي

بويج صاحب الـ21 عاما تم تصعيده للفريق الأول في برشلونة خلال شهر يوليو 2020، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021 مع خيار التمديد لمدة عامين من النادي.

وشارك بويج خلال الموسم الجاري في 4 مباريات كبديل في كل المسابقات بمجموع 77 دقيقة.

ولعب بويج في الدوري الإسباني بعد مرور 15 جولة تحت قيادة رونالد كومان، 3 دقائق فقط كبديل ضد خيتافي في الجولة الـ6.

وتواجد الشاب الإسباني على مقاعد البدلاء في الدوري 12 مرة هذا الموسم و3 مرات في دوري الأبطال.

في إنجلترا سوق الانتقالات الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: ميلان يبدأ مفاوضاته مع يوفيتش 3 دقيقة |
صنداونز يوقف مفاوضات بيع سيرينو لـ الأهلي 19 دقيقة | ميركاتو
ذا أثليتك: أرسنال يفكر في ضم بويج خلال شهر يناير 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موسيماني: أحمدك يا رب على الأهلي 43 دقيقة | مصر
الأهلي: تهنئة من وزير الرياضة على جائزة نادي القرن في إفريقيا والأكثر تتويجا بالشرق الأوسط 44 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو: أحب استهجان الجمهور ضدي في الملعب 58 دقيقة | أوروبا
تنس - فيدرير يغيب عن أستراليا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرته ساعة | رياضات أخرى
سلبية مسحة فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 2 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 3 الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك