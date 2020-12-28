ذا أثليتك: أرسنال يفكر في ضم بويج خلال شهر يناير

يفكر نادي أرسنال في التحرك من أجل الحصول على خدمات ريكي بويج لاعب وسط برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "ذا أثليتك".

وقال التقرير إن رونالدو كومان مدرب برشلونة يرغب في إعارة لاعبه لأنه لن يعتمد عليه في قادم المباريات.

وأوضح التقرير أن أرسنال قد يتجه لضم بويج الذي لم يشارك كثيرا مع برشلونة هذا الموسم ومنحه فرصة المشاركة.

بويج صاحب الـ21 عاما تم تصعيده للفريق الأول في برشلونة خلال شهر يوليو 2020، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021 مع خيار التمديد لمدة عامين من النادي.

وشارك بويج خلال الموسم الجاري في 4 مباريات كبديل في كل المسابقات بمجموع 77 دقيقة.

ولعب بويج في الدوري الإسباني بعد مرور 15 جولة تحت قيادة رونالد كومان، 3 دقائق فقط كبديل ضد خيتافي في الجولة الـ6.

وتواجد الشاب الإسباني على مقاعد البدلاء في الدوري 12 مرة هذا الموسم و3 مرات في دوري الأبطال.