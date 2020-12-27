مدرب أستون فيلا: النضج يتزايد بين هؤلاء اللاعبين الرائعين

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 15:44

كتب : FilGoal

أستون فيلا

أسهب دين سميث المدير الفني لأستون فيلا في الإشادة أداء فريقه في الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 3-0 في مباراته رقم 100 مع النادي.

وتلقى كريستال بالاس هزيمة كبيرة جديدة، بسقوطه أمام مضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف دون رد في ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

قال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنها ثلاث نقاط رائعة".

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وأضاف "ندين بالفضل لإيميليانو مارتينيز في الدقيقة الأولى، لقد تصدى للكرة بشكل جيد حقاً، بعد ذلك نجحنا في تسجيل هدف التقدم من الهجمات المرتدة".

وتابع "أصبح الأمر صعبًا بعض الشيء على مراحل، بعد حصول تيرون مينجز على البطاقة الصفراء الثانية".

وواصل "لكنني سعيد حقًا باللاعبين، كانت مشاركة إرزي كونسا صعبة في هذه اللحظات، ولكنه كان ممتازًا".

وشدد "قلت للاعبين في الشوط الأول يجب أن نجد توازنًا جيدًا بين الدفاع والهجوم، لا نريد أن نتراجع دفاعيا للخلف حتى منطقة جزائنا".

واستمر "أعتقد أننا فعلنا ذلك بشكل جيد حقًا ووجدنا التوازن بشكل ممتاز في المباراة".

وأتم "هناك نضج يتزايد بين هذه المجموعة من اللاعبين في الوقت الحالي، وبعض فرصنا الهجومية في الشوط الثاني كانت ممتازة".

كانت هذه هي المباراة الثامنة التي يحافظ فيها فيلا على الشباك نظيفة في الدوري هذا الموسم، والمباراة الرابعة على التوالي بدون هزيمة.

وسجّل بيرتران تراوري، وكورتني هاوس، وأنور الغازي ثلاثية أستون فيلا.

ليرفع أستون فيلا رصيده إلى 25 نقطة من 13 مباراة ويقفز إلى المركز السادس متخطيا توتنام هوتسبير بفارق الأهداف مع خوض كتيبة جوزيه مورينيو مباراة زائدة.

المباراة التي أقيمت في "البوكسينج داي"، شهدت غياب المصري محمود حسن "تريزيجيه" للإصابة، فيما شارك مواطنه أحمد المحمدي بديلا في الدقائق الأخيرة.

ويعد هذا الانتصار هو الأكبر لـ أستون فيلا على الإطلاق في مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي "بريميرليج"، بالتساوي مع فوزه عليه في سبتمبر 1992.

دين سميث أستون فيلا
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