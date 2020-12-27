تقرير برتغالي: سانت إيتيان مهتم بضم هالك

يواصل سانت إيتيان مساعيه الجادة في البحث عن مهاجم لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، والاسم الجديد المطروح هو هالك.

جيفانيلدو فييرا دي سوسا "هالك" ينتهي عقده مع شانجهاي سيبج الصيني بنهاية ديسمبر الجاري، وبات مستعدا لاستئناف مغامرته في الملاعب الأوروبية.

وذكرت صحيفة "كوريو دي مانيا" البرتغالية أن اسم هالك على قائمة الصفقات المحتملة لـ سانت إيتيان في يناير المقبل.

ولا يعد سانت إيتيان هو النادي الوحيد المهتم بـ هالك، إذ طُرح اسم ناديه السابق بورتو، وكذلك بالميراس في بلاده البرازيل.

وتقاضى هالك 15 مليون يورو سنويا رفقة شانجهاي، لكنه لا يمانع تخفيض راتبه بنسبة 90% من أجل العودة إلى أوروبا.

ويعد سانت إيتيان رابع أضعف هجوم في الدوري الفرنسي حتى اللحظة، إذ سجّل لاعبوه 18 هدفا في 17 جولة، وحصدوا 18 نقطة تركتهم في المركز 14.

ولا يعد هالك هو الاسم الوحيد الذي ارتبط بـ سانت إيتيان، إذ يضاف إلى بويان كركيتش، وإسلام سليماني، وبالطبع مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

وخاض هالك 145 مباراة مع شانجهاي، سجّل خلالها 76 هدفا وصنع 45، وقاده للفوز بالدوري مرة، وبالكأس في مناسبة أخرى.