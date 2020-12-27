تقرير برتغالي: سانت إيتيان مهتم بضم هالك

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 00:26

كتب : FilGoal

هالك

يواصل سانت إيتيان مساعيه الجادة في البحث عن مهاجم لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، والاسم الجديد المطروح هو هالك.

جيفانيلدو فييرا دي سوسا "هالك" ينتهي عقده مع شانجهاي سيبج الصيني بنهاية ديسمبر الجاري، وبات مستعدا لاستئناف مغامرته في الملاعب الأوروبية.

وذكرت صحيفة "كوريو دي مانيا" البرتغالية أن اسم هالك على قائمة الصفقات المحتملة لـ سانت إيتيان في يناير المقبل.

أخبار متعلقة
تقرير: سانت إيتيان يفاوض سليماني.. والمهاجم الجزائري يرحب خبر في الجول – سانت إيتيان يرفع عرضه لضم مصطفى محمد إلى 4 مليون دولار في انتظار رد الزمالك ليكيب: سانت إيتيان مهتم بضم بويان كركيتش

ولا يعد سانت إيتيان هو النادي الوحيد المهتم بـ هالك، إذ طُرح اسم ناديه السابق بورتو، وكذلك بالميراس في بلاده البرازيل.

وتقاضى هالك 15 مليون يورو سنويا رفقة شانجهاي، لكنه لا يمانع تخفيض راتبه بنسبة 90% من أجل العودة إلى أوروبا.

ويعد سانت إيتيان رابع أضعف هجوم في الدوري الفرنسي حتى اللحظة، إذ سجّل لاعبوه 18 هدفا في 17 جولة، وحصدوا 18 نقطة تركتهم في المركز 14.

ولا يعد هالك هو الاسم الوحيد الذي ارتبط بـ سانت إيتيان، إذ يضاف إلى بويان كركيتش، وإسلام سليماني، وبالطبع مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

وخاض هالك 145 مباراة مع شانجهاي، سجّل خلالها 76 هدفا وصنع 45، وقاده للفوز بالدوري مرة، وبالكأس في مناسبة أخرى.

سانت إيتيان هالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
حسام أشرف: أحد لاعبي منتخب الشباب شكا من أعراض كورونا لكنه تناول معنا الغداء وشارك في المران 12 دقيقة | مصر
تقرير برتغالي: سانت إيتيان مهتم بضم هالك 16 دقيقة | أوروبا
استمرار إيجابية مسحة ثلاثي الأهلي.. وموعد الإعلان عن اسم طبيب الفريق 28 دقيقة | الدوري المصري
مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل دون عناء.. وإيفرتون يؤجج وضع شيفيلد الكارثي 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس لجنة إدارة الزمالك: نحن هنا لتحقيق كل رغبات الجماهير 34 دقيقة | الدوري المصري
أمير توفيق: لا نفاوض أي لاعب من الزمالك وبادجي قريب من تركيا.. وموقف سيرينو وكودجو وبواليا من الأهلي 39 دقيقة | ميركاتو
أرتيتا: تشاكا يرتكب الأخطاء مثلنا جميعا.. وعزل جابرييل ليس له علاقة بـ جيسوس ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: مصطفى محمد مصر على الاحتراف الآن وهذا موقفنا.. وساسي لن يكون حرا في يناير ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 2 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 3 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر 4 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها
قد ينال إعجابك