تقرير: سانت إيتيان يفاوض سليماني.. والمهاجم الجزائري يرحب

دخل سانت إيتيان في مفاوضات مع الجزائري إسلام سليماني لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي.

إسلام سليماني النادي : ليستر سيتي

وذكر موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن كلود بويل المدير الفني لسانت إيتيان أقنع إدارة ناديه بالتفاوض مع سليماني مهاجم ليستر سيتي لضمه في يناير رغم قلة الإمكانات المادية للنادي.

وأشار الموقع إلى أن المهاجم الجزائري يرحب بالانضمام إلى الفريق الفرنسي.

وخرج سليماني صاحب الـ32 عاما من حسابات براندن رودجرز المدير الفني لليستر، ولم يشارك سوى كبديل في مباراة واحدة هذا الموسم.

ولذلك لا يمانع الانضمام إلى سانت إيتيان مع مدربه السابق في ليستر.

ويعاني سانت إيتيان من أزمة هجومية في الموسم الحالي، إذ لم يسجّل إلا 18 هدفا خلال 17 مباراة خاضها بالدوري الفرنسي، مما يتركه في المركز 14 بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

ويعد مصطفى محمد مهاجم الزمالك واحدا من المرشحين لحل هذه الأزمة، حيث علم FilGoal.com أن جلسة تمت بين مصطفى محمد مهاجم الزمالك ووكيله مع مسؤولي شركة التسويق الوسيطة في الصفقة الذين كشفوا عن النادي الفرنسي المتوج بـ 10 ألقاب دوري رفع عرضه إلى 4 مليون دولار، بجانب مليون ونصف المليون دولار كإضافات بحسب مستوى المهاجم اليافع، مع النادي الفرنسي، حال إتمام الصفقة. ( اقرأ التفاصيل )

ومن المنتظر أن يصل العرض إلى الزمالك في الساعات القليلة المقبلة، بعد جلسة تمت بين مصطفى محمد ووكيله مع مسؤولي شركة التسويق الوسيطة في الصفقة.

وكذلك ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن سانت إيتيان مهتم بضم بويان كركيتش مهاجم مونتريال إمباكت الكندي والذي ينتهي عقده معه بنهاية الشهر الجاري، مما يسمح له بالانتقال إلى أي نادٍ مجانا خلال أسبوع من الآن. ( اقرأ التفاصيل )