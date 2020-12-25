ليكيب: سانت إيتيان مهتم بضم بويان كركيتش

يقترب المهاجم الإسباني بويان كركيتش من العودة للملاعب الأوروبية، عبر بوابة نادي سانت إيتيان الفرنسي.

بويان يلعب في مونتريال إمباكت الكندي منذ العام الماضي، وينتهي عقده معه بنهاية الشهر الجاري، مما يسمح له بالانتقال إلى أي نادٍ مجانا خلال أسبوع من الآن.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن بويان يحظى باهتمام عدة أندية فرنسية، على رأسها سانت إيتيان.

ويعاني سانت إيتيان من أزمة هجومية في الموسم الحالي، إذ لم يسجّل إلا 18 هدفا خلال 17 مباراة خاضها بالدوري الفرنسي، مما يتركه في المركز 14 بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

بويان (30 عاما) سجّل انطلاقة نارية مع برشلونة في عمر المراهقة وحطّم عدة أرقام قياسية ومثّل منتخب إسبانيا عام 2008، لكن مسيرته شهدت انحدارا سريعا بعدها.

المهاجم ذو الأصول الصربية لعب لاحقا لـ روما، وميلان، وأياكس أمستردام، وستوك سيتي، وماينتس، وديبورتيفو ألافيس، قبل أن يستقر به الحال في مونتريال إمباكت الذي ينافس في الدوري الأمريكي MLS تحت قيادة زميله الأسبق في برشلونة: تييري هنري.

وخاض بويان 31 مباراة مع مونتريال إمباكت، سجّل خلالها 7 أهداف وصنع 4 وقاده للوصول إلى الأدوار الإقصائية في المنافسة على لقب الدوري.