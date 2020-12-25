ليكيب: سانت إيتيان مهتم بضم بويان كركيتش

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 18:31

كتب : FilGoal

بويان

يقترب المهاجم الإسباني بويان كركيتش من العودة للملاعب الأوروبية، عبر بوابة نادي سانت إيتيان الفرنسي.

بويان يلعب في مونتريال إمباكت الكندي منذ العام الماضي، وينتهي عقده معه بنهاية الشهر الجاري، مما يسمح له بالانتقال إلى أي نادٍ مجانا خلال أسبوع من الآن.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن بويان يحظى باهتمام عدة أندية فرنسية، على رأسها سانت إيتيان.

أخبار متعلقة
بيلد: توخيل في محادثات مع أرسنال أس: ريال مدريد يفقد خدمات رودريجو لـ 3 أشهر أرسنال يوضح موقف أوباميانج وبارتي ومارتينيللي وتشاكا من مواجهة تشيلسي بيلد: أوزيل عقد جلسة مع فينيربهاتشة للانضمام إليه مجانا في الصيف.. "اتفق على راتبه"

ويعاني سانت إيتيان من أزمة هجومية في الموسم الحالي، إذ لم يسجّل إلا 18 هدفا خلال 17 مباراة خاضها بالدوري الفرنسي، مما يتركه في المركز 14 بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

بويان (30 عاما) سجّل انطلاقة نارية مع برشلونة في عمر المراهقة وحطّم عدة أرقام قياسية ومثّل منتخب إسبانيا عام 2008، لكن مسيرته شهدت انحدارا سريعا بعدها.

المهاجم ذو الأصول الصربية لعب لاحقا لـ روما، وميلان، وأياكس أمستردام، وستوك سيتي، وماينتس، وديبورتيفو ألافيس، قبل أن يستقر به الحال في مونتريال إمباكت الذي ينافس في الدوري الأمريكي MLS تحت قيادة زميله الأسبق في برشلونة: تييري هنري.

وخاض بويان 31 مباراة مع مونتريال إمباكت، سجّل خلالها 7 أهداف وصنع 4 وقاده للوصول إلى الأدوار الإقصائية في المنافسة على لقب الدوري.

بويان
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليكيب: سانت إيتيان مهتم بضم بويان كركيتش 13 دقيقة | الدوري الفرنسي
بيلد: توخيل في محادثات مع أرسنال 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أس: ريال مدريد يفقد خدمات رودريجو لـ 3 أشهر ساعة | الدوري الإسباني
أرسنال يوضح موقف أوباميانج وبارتي ومارتينيللي وتشاكا من مواجهة تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
بيلد: أوزيل عقد جلسة مع فينيربهاتشة للانضمام إليه مجانا في الصيف.. "اتفق على راتبه" ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر – غزل المحلة (1) - (1) طلائع الجيش.. خطورة متبادلة 2 ساعة | الدوري المصري
الجونة يتصدر الدوري ويكرس عقدته لـ أسوان بضربة الهداف بواليا 2 ساعة | الدوري المصري
توب 7 – من هم الأفضل خلال الأسبوع الأوروبي؟ نجم ليفربول يتفوق على أفضل لاعب في العالم 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 4 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر
قد ينال إعجابك