لامبارد: أنا غاضب.. يجب أن يتحمل اللاعبون المسؤولية أيضا

يشعر فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بالغضب من أداء لاعبيه بعد الخسارة من أرسنال 3-1 في دربي شمال لندن.

أرسنال تجاوز فترته العصيبة التي شهدت 7 جولات متتالية دون انتصارات، وتغلب على جاره تشيلسي في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس": "قاتلنا في الشوط الثاني، ولكن في الشوط الأول حملنا نفسنا بالكثير من الأشياء لنعالجها".

وتابع "اللاعبون الذين شاركوا أضافوا سرعة وطاقة وتركيز للفريق".

وواصل "سأتحمل المسؤولية لكن يجب أن يتحمل اللاعبون مسؤوليتهم أيضا، أنا غاضب لأنها كانت فرصة للوصول إلى المركز الثاني ولكن في النهاية حصلنا على ما نستحقه".

وأتم "الرسالة كانت واضحة، أرسنال فريق خطير وعندما تقدم 60% أو 70% من مستواك لن تفوز بأي مباراة".