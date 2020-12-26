لامبارد: أنا غاضب.. يجب أن يتحمل اللاعبون المسؤولية أيضا

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 23:17

كتب : محرر في الجول

فرانك لامبارد - تشيلسي

يشعر فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بالغضب من أداء لاعبيه بعد الخسارة من أرسنال 3-1 في دربي شمال لندن.

أرسنال تجاوز فترته العصيبة التي شهدت 7 جولات متتالية دون انتصارات، وتغلب على جاره تشيلسي في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس": "قاتلنا في الشوط الثاني، ولكن في الشوط الأول حملنا نفسنا بالكثير من الأشياء لنعالجها".

أخبار متعلقة
ساكا يوضح هل كان يقصد تسجيل هدفه الرائع أمام تشيلسي النني: أرسنال لم يستحق الهزائم الماضية.. وكنت أتمنى التسجيل في تشيلسي لاكا تشاكا ساكا بوووم.. مدفع أرسنال ينفجر في وجه تشيلسي برونو: قدمنا مباراة جيدة أمام ليستر ولكن المرة القادمة علينا تسجيل المزيد من الأهداف

وتابع "اللاعبون الذين شاركوا أضافوا سرعة وطاقة وتركيز للفريق".

وواصل "سأتحمل المسؤولية لكن يجب أن يتحمل اللاعبون مسؤوليتهم أيضا، أنا غاضب لأنها كانت فرصة للوصول إلى المركز الثاني ولكن في النهاية حصلنا على ما نستحقه".

وأتم "الرسالة كانت واضحة، أرسنال فريق خطير وعندما تقدم 60% أو 70% من مستواك لن تفوز بأي مباراة".

أرسنال تشيلسي لامبارد
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا: اتفاق مبدئي بين مودريتش وريال مدريد على التجديد 28 دقيقة | الدوري الإسباني
حسام أشرف: أحد لاعبي منتخب الشباب شكا من أعراض كورونا لكنه تناول معنا الغداء وشارك في المران 55 دقيقة | مصر
تقرير برتغالي: سانت إيتيان مهتم بضم هالك 58 دقيقة | أوروبا
استمرار إيجابية مسحة ثلاثي الأهلي.. وموعد الإعلان عن اسم طبيب الفريق ساعة | الدوري المصري
مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل دون عناء.. وإيفرتون يؤجج وضع شيفيلد الكارثي ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس لجنة إدارة الزمالك: نحن هنا لتحقيق كل رغبات الجماهير ساعة | الدوري المصري
أمير توفيق: لا نفاوض أي لاعب من الزمالك وبادجي قريب من تركيا.. وموقف سيرينو وكودجو وبواليا من الأهلي ساعة | ميركاتو
أرتيتا: تشاكا يرتكب الأخطاء مثلنا جميعا.. وعزل جابرييل ليس له علاقة بـ جيسوس ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 2 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر 3 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 4 الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق
قد ينال إعجابك