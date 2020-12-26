ساكا يوضح هل كان يقصد تسجيل هدفه الرائع أمام تشيلسي

صرح بوكايو ساكا لاعب أرسنال، أن هدفه في شباك تشيلسي كان مقصودا.

ساكا سجّل الهدف الثالث في انتصار المدفعجية على تشيلسي ضمن منافسات الجولة 15 للدوري الإنجليزي.

وقال ساكا بعد اللقاء عند سؤاله عما إذا كان يقصد إرسال عرضية أم أطلق تسديدة: "رأيت ميندي متقدّما عن خط المرمى، فقررت لعب الكرة من فوقه".

Saw him off his line !👀😉 pic.twitter.com/wxxyNkSfe9 — Bukayo Saka (@BukayoSaka87) December 26, 2020

وأضاف عبر بي بي سي: "نشعر أننا فريق جيد مر بسوء حظ في النتائج السابقة والبطاقات الحمراء، لكن هذا فوز كبير لاستعادة الثقة".

وتابع: "كانت مباراة صعبة لكننا تجاوزناها بنجاح، نحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وأتم: "ننضج معا كفريق، كل اللاعبين الشباب يريدون المشاركة ولديهم شغف كبير تجاه النادي، نريد إسعاد الجماهير".



























وسجّل أليكساندر لاكازيت، وجرانيت تشاكا، وبوكايو ساكا أهداف أرسنال، فيما سجّل تامي أبراهام هدف تشيلسي الوحيد في نهاية المباراة.

ليرفع أرسنال رصيده إلى 17 نقطة في المركز 14، فيما تجمّد رصيد تشيلسي عند 25 نقطة في المركز السادس وفوّت فرصة القفز إلى وصافة المسابقة.

ليحقق أرسنال الفوز في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ انتصاره على مانشستر يونايتد 1-0 يوم 1 نوفمبر الماضي.

فمنذ الفوز على الشياطين الحمر، خسر أرسنال 5 مباريات وتعادل مرتين في 7 جولات كارثية ودعت الفريق على حافة منطقة الهبوط.

وأهدى أرسنال جماهيره هدية أعياد الميلاد في "البوكسينج داي"، بمشاركة كاملة للمصري محمد النني.