النني: أرسنال لم يستحق الهزائم الماضية.. وكنت أتمنى التسجيل في تشيلسي

أبدى محمد النني لاعب أرسنال سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أرسنال تجاوز فترته العصيبة التي شهدت 7 جولات متتالية دون انتصارات، وتغلب على جاره تشيلسي في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال النني بعد المباراة: "نشعر بالسعادة من الأداء والنتيجة، كنا نعرف أن هذا الفوز يمكن أن يتحقق لأننا كنا نستحق الفوز في المباريات التي خسرناها".

وأضاف عبر بي إن سبورتس: "الفوز على تشيلسي سيعطينا دفعة قوية الفترة المقبلة، موّتنا أنفسنا في الملعب وفزنا على فريق صعب".

وتابع: "رغم الهزائم الفترة الماضية لكننا كنا نعرف أننا نؤدي بشكل جيد ونتدرب بقوة، لكن واجهنا حظ سيئ".

وشدد: "أرسنال نادٍ كبير ولا يستحق هذا المركز المتأخر، شعرنا بالحزن للوضع الذي عشناه لكننا كنا مؤمنين بالقدرة على تغييره".

وسُئل النني عما إذا كان زميله بوكايو ساكا قد تعمّد تسجيل الهدف الثالث، فأجاب: "يجب عليّ مشاهدة الهدف في التلفاز أولا قبل أن أحكم إن كان متعمدا أم لا".

وأتم معلّقا على تسديدته الرائعة التي ارتدت من العارضة في نهاية المباراة: "كنت أتمنى أن تُسجَل تلك الكرة، كان ليصير هدفا جميلا".



























وسجّل أليكساندر لاكازيت، وجرانيت تشاكا، وبوكايو ساكا أهداف أرسنال، فيما سجّل تامي أبراهام هدف تشيلسي الوحيد في نهاية المباراة.

ليرفع أرسنال رصيده إلى 17 نقطة في المركز 14، فيما تجمّد رصيد تشيلسي عند 25 نقطة في المركز السادس وفوّت فرصة القفز إلى وصافة المسابقة.

ليحقق أرسنال الفوز في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ انتصاره على مانشستر يونايتد 1-0 يوم 1 نوفمبر الماضي.

فمنذ الفوز على الشياطين الحمر، خسر أرسنال 5 مباريات وتعادل مرتين في 7 جولات كارثية ودعت الفريق على حافة منطقة الهبوط.

وأهدى أرسنال جماهيره هدية أعياد الميلاد في "البوكسينج داي"، بمشاركة كاملة للمصري محمد النني.