محمد يوسف: حصدنا نقطة بطعم الانتصار من ملعب الإسماعيلي

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 22:31

كتب : FilGoal

محمد كوفي يحاول قطع الكرة من أحمد مدبولي في مباراة الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

أبدى محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي، رضاه عن التعادل الذي حققه فريقه أمام الإسماعيلي.

البنك الأهلي الذي يخوض أول موسم في الدوري الممتاز في تاريخه، فرض التعادل على مضيفه الإسماعيلي دون أهداف ضمن منافسات الجولة الراعبة من المسابقة.

وصرّح يوسف بعد المباراة: "تركيزنا كان ألا نخسر لو لم نستطع تحقيق الفوز، ولذا عملنا على الارتداد السريع والضغط في وسط الملعب".

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وأضاف: "سنحت لنا فرصتان في الشوط الأول، خصوصا فرصة أحمد علي التي كان يجب عليه استثمارها".

وتابع: "نواجه فريقا كبيرا في ملعبه ولم يفز هذا الموسم، وبالتالي كان الإسماعيلي يطمح بدوره في الفوز وحصد نقاط المباراة".

وأكد: "كنت أتمنى الفوز، لكننا حصدنا نقطة بطعم الانتصار في وسط هذه الظروف الصعبة بمباراة عصيبة".

وواصل: "حاولت إبعاد لاعبيني عن الأجواء التي أحاطت بالإسماعيلي قبل المباراة".

وأتم: "في كل الأحوال أنا أواجه الإسماعيلي الفريق صاحب الكيان الكبير والبطولات، ومحمد وهبة مدرب محترم".

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 3 نقاط في المركز 13 بعد 3 تعادلات وهزيمة دون أي انتصار حتى اللحظة.

فيما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس من تعادلين وفوز وهزيمة.

ليعجز الإسماعيلي عن التسجيل خلال مباراة على ملعبه ضمن منافسات الدوري المصري لأول مرة منذ هزيمته 0-1 أمام الأهلي يوم 19 ديسمبر 2019، أي قبل أكثر من عام.

ومع الأخذ في الاعتبار أن الهزيمة أمام الأهلي كانت على استاد المكس، فبالرجوع أكثر إلى الوراء، سنصل إلى 18 أكتوبر 2019 يوم هزيمة الدراويش أمام حرس الحدود بهدف نظيف، لتكون تلك المرة الأخيرة التي عجز فيها عن التسجيل في استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الدوري.

وأشرف على قيادة الإسماعيلي في المباراة، محمد وهبة، بعد الرحيل المفاجئ لمديره الفني طلعت يوسف يوم أمس عقب 24 ساعة من توليه المهمة خلفا لـ ريكاردو المقال بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام الجونة.

البنك الأهلي في الدوري الدوري المصري محمد يوسف
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