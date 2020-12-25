الدراويش دون انتصارات.. البنك الأهلي يفرض التعادل على الإسماعيلي

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 21:41

كتب : FilGoal

محمود الزنفلي يصد الكرة قبل رأس شكري نجيب في مباراة الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

اكتفى الإسماعيلي بالتعادل 0-0 أمام ضيفه البنك الأهلي على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري.

ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى 3 نقاط في المركز 13 بعد 3 تعادلات وهزيمة دون أي انتصار حتى اللحظة.

فيما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس من تعادلين وفوز وهزيمة.

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ليعجز الإسماعيلي عن التسجيل خلال مباراة على ملعبه ضمن منافسات الدوري المصري لأول مرة منذ هزيمته 0-1 أمام الأهلي يوم 19 ديسمبر 2019، أي قبل أكثر من عام.

ومع الأخذ في الاعتبار أن الهزيمة أمام الأهلي كانت على استاد المكس، فبالرجوع أكثر إلى الوراء، سنصل إلى 18 أكتوبر 2019 يوم هزيمة الدراويش أمام حرس الحدود بهدف نظيف، لتكون تلك المرة الأخيرة التي عجز فيها عن التسجيل في استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الدوري.

وأشرف على قيادة الإسماعيلي في المباراة، محمد وهبة، بعد الرحيل المفاجئ لمديره الفني طلعت يوسف يوم أمس عقب 24 ساعة من توليه المهمة خلفا لـ ريكاردو المقال بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام الجونة.

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص، ولكنه عرف لقطة غير اعتيادية في الدقيقة العاشرة عندما أبعد محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي الكرة إلى رمية تماس، وبدلا من الرجوع سريعا إلى مرماه ظل مكانه لتعطيل تنفيذ الرمية، ليعاقبه الحكم ببطاقة صفراء.

أخطر فرص البنك الأهلي في الشوط الأول حلت في الدقيقة 25 عندما تلقى المخضرم أحمد علي عرضية من أحمد ياسر واستلمها مخادعًا دفاع الدراويش، لكنت تسديدة قائد الضيوف مرت خارج الملعب.

ليرد عليه محمد عادل لاعب الإسماعيلي بتسديدة من مسافة بعيدة بالدقيقة 34، لكنها مرت بجوار القائم بقليل.

الإسماعيلي تحصل على فرصته الحقيقية في الدقيقة 37 بتمريرة شكري نجيب الأمامية نحو أحمد مدبولي المنطلق من الجهة اليمنى، لكن جناح الزمالك السابق سدد كرة جانبية.

في الشوط الثاني تمكّن الإسماعيلي من هز الشباك في الدقيقة 60 برأسية مروان الصحراوي، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود مخالفة.

ثم سدد مدبولي في الدقيقة 69 كرة بمنتصف المرمى، أمسكها الزنفلي على مرتين.

قبل أن يُقدِم المخضرم محمد صبحي قائد الدراويش على تصدٍ إعجازي في الدقيقة 79 بعد رأسية أحمد ياسر.

ليرد عليه الزنفلي بتصدٍ غير عادي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أمام قذيفة البديل بينسون شيلونجو، لتنتهي المباراة على التعادل.

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