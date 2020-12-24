طلعت يوسف يعتذر عن عدم تدريب الإسماعيلي

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 19:25

كتب : ياسر الشريف

طلعت يوسف - الاتحاد

أعلن نادي الإسماعيلي بشكل رسمي اعتذار طلعت يوسف بشكل رسمي عن عدم تدريب الدراويش.

وكشف النادي في بيانه الرسمي عن تقدم طلعت يوسف باعتذار عن عدم قيادة الإسماعيلي "لظروف عائلية قاهرة".

وتواجد طلعت يوسف اليوم الخميس في الإسماعيلية لبدء مهمته مع الفريق، قبل أن يرحل بشكل رسمي.

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وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق ترك طلعت يوسف لمران الإسماعيلي بسبب خلاف مع أحد مسؤولي النادي. (طالع التفاصيل)

واجتمع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي مباشرة بعد رحيل طلعت يوسف عن التدريبات، قبل أن يصدر النادي بيانه باعتذار المدرب عن عدم الاستمرار في منصبه.

رحيل طلعت يوسف يأتي بعد 48 ساعة من قرار تعيينه كمدير فني للإسماعيلي خلفا للبرازيلي ريكاردو.

وحصد الإسماعيلي نقطتين من ثلاث مباريات في الدوري ليتواجد في المركز الثالث عشر.

في الدوري الإسماعيلي طلعت يوسف
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