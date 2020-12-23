فاروق جعفر: المستحقات المتأخرة للاعبي الزمالك تصل إلى 100 مليون

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 23:57

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق ورئيس اللجنة الفنية لقطاعات كرة القدم في النادي الأبيض عن القيمة المالية لمستحقات لاعبي فريق كرة القدم المتأخرة.

وقال فاروق جعفر عبر قناة الزمالك: "المستحقات المالية المتأخرة لكل اللاعبين تصل إلى 100 مليون جنيه".

وأضاف "وذلك سواء متأخرات مالية سابقة أو مقدمات العقود".

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وأكمل "اللجنة المسؤولة عن إدارة شؤون الكرة في الزمالك برئاسة أيمن يونس تعمل على توفير مستحقات اللاعبين المتأخرة ومقدمات العقود الجديدة".

وأتم تصريحاته "كذلك نسعى لتجديد تعاقد فرجاني ساسي ونريده أن يشعر بالرضا والرغبة في الاستمرار مع الزمالك، وليس أن يجدد تعاقده وهو لا يرغب في الاستمرار".

وكان أيمن يونس رئيس اللجنة المسؤولة عن إدارة الكرة في الزمالك أعلن في وقت سابق توصل ناديه إلى اتفاق مع فرجاني ساسي على تجديد تعاقده، على أن يتم الإعلان الرسمي في الأيام القليلة المقبلة.

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