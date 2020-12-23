كرة سلة - تأهل الأهلي وسبورتنج إلى نهائي دوري مرتبط السيدات

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 21:54

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - كرة سلة سيدات

تأهل فريقا الأهلي وسبورتنج إلى نهائي دوري مرتبط سيدات كرة السلة.

وتغلب فريق آنسات الأهلي على سموحة بنتيجة 87-76 على مستوى فريق المرتبط تحت 16 عاما.

أما فريق سيدات الأهلي فتغلب على سموحة بنتيجة 53-25 ليضمن الفريق تأهله بالفوز ذهابا وإيابا.

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كما نجح فريق سبورتنج التأهل بعد الفوز على مستوى المرتبط تحت 16 عاما بنتيجة 49-42 على فريق الشمس.

وفاز فريق السيدات بنتيجة 91-48 ليضمن سبورتنج تأهله إلى المباراة النهائية.

وتقام مباراة نهائي سيدات المرتبط بين الأهلي وسبورتنج ذهابا يوم السبت المقبل.

بينما تقام مباراة الإياب يوم الإثنين المقبل، وفي حال تعادل الفريقين تقام مباراة فاصلة يوم الثلاثاء 29 ديسمبر.

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