قمصان: تغلبنا على الملعب السيئ.. وكنا مستعدون لخوض القمة في موعدها

يرى سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي أن فريقه استطاع التغلب على عدة ظروف صعبة في مواجهة سونديب بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على سونديب بهدف دون رد خارج ملعبه، في ذهاب دور الـ32 من البطولة التي يحمل الأهلي لقبها. (طالع التفاصيل)

وقال قمصان عقب المباراة لقناة الأهلي: "رغم الغيابات والملعب السيئ ودرجة الحرارة استطعنا تحقيق الفوز وقدمنا مباراة جيدة".

وأضاف "معظم المباريات خارج ملعبنا في إفريقيا تكون في ملاعب سيئة باستثناء مواجهات فرق شمال إفريقيا".

وأكمل "في غياب صانع الألعاب اعتمدنا على ثلاثي وسط ملعب لتنفيذ فكر بيتسو موسيماني للتغلب على الغيابات".

وواصل "الثنائي أكرم توفيق وأحمد بيكهام ليس جديدا على الأهلي ومهمته كانت سهلة في الظهور بمستوى جيد وتنفيذ فكر المدرب".

واستمر في تصريحاته "بدر بانون لاعب ذو خبرات كبيرة وانضم للأهلي من فريق كبير وهو الرجاء المغربي وهذا جعل مهمة انسجامه مع الفريق سهلة وسريعة".

وأشار "موسيماني أكد على صعوبة أرض الملعب وطلب من اللاعبين عدم الاحتكاك بقوة لتجنب الإصابات".

وأتم تصريحاته "كنا مستعدون بشكل جيد لخوض مباراة القمة أمام الزمالك قبل معرفة خبر تأجيل المباراة".