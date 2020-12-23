قمصان: تغلبنا على الملعب السيئ.. وكنا مستعدون لخوض القمة في موعدها

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 18:22

كتب : حسام نور الدين

الأهلي ضد سونديب

يرى سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي أن فريقه استطاع التغلب على عدة ظروف صعبة في مواجهة سونديب بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على سونديب بهدف دون رد خارج ملعبه، في ذهاب دور الـ32 من البطولة التي يحمل الأهلي لقبها. (طالع التفاصيل)

وقال قمصان عقب المباراة لقناة الأهلي: "رغم الغيابات والملعب السيئ ودرجة الحرارة استطعنا تحقيق الفوز وقدمنا مباراة جيدة".

أخبار متعلقة
الأهلي يفتتح حملة الدفاع عن لقبه الإفريقي بالتغلب على سونيديب وملعبه مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الأمن فضل عدم لعب القمة بسبب احتفالات العام الجديد أندية وادي دجلة تمنح بيج رامى عضوية شرفية لتحقيقه بطولة "مستر أولمبيا 2020" اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها

وأضاف "معظم المباريات خارج ملعبنا في إفريقيا تكون في ملاعب سيئة باستثناء مواجهات فرق شمال إفريقيا".

وأكمل "في غياب صانع الألعاب اعتمدنا على ثلاثي وسط ملعب لتنفيذ فكر بيتسو موسيماني للتغلب على الغيابات".

وواصل "الثنائي أكرم توفيق وأحمد بيكهام ليس جديدا على الأهلي ومهمته كانت سهلة في الظهور بمستوى جيد وتنفيذ فكر المدرب".

واستمر في تصريحاته "بدر بانون لاعب ذو خبرات كبيرة وانضم للأهلي من فريق كبير وهو الرجاء المغربي وهذا جعل مهمة انسجامه مع الفريق سهلة وسريعة".

وأشار "موسيماني أكد على صعوبة أرض الملعب وطلب من اللاعبين عدم الاحتكاك بقوة لتجنب الإصابات".

وأتم تصريحاته "كنا مستعدون بشكل جيد لخوض مباراة القمة أمام الزمالك قبل معرفة خبر تأجيل المباراة".

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
قمصان: تغلبنا على الملعب السيئ.. وكنا مستعدون لخوض القمة في موعدها 4 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الزمالك: لم نطلب تأجيل القمة.. لكننا نرحب بأي قرار في صالح الكرة المصرية 14 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الأمن فضل عدم لعب القمة بسبب احتفالات العام الجديد 24 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يفتتح حملة الدفاع عن لقبه الإفريقي بالتغلب على سونيديب وملعبه 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أندية وادي دجلة تمنح بيج رامى عضوية شرفية لتحقيقه بطولة "مستر أولمبيا 2020" 44 دقيقة | مصر
اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها ساعة | الدوري المصري
رونالدو بعد السقوط بثلاثية ضد فيورنتينا: نحن يوفنتوس.. ما حدث غير مقبول ساعة | الدوري الإيطالي
لا جازيتا ديللو سبورت: حكم يوفنتوس وفيورنتينا قد يتعرض للإيقاف بسبب "أخطاء واضحة" ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد" 4 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك