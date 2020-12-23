انتهت في إفريقيا - سونيديب (0) - (1) الأهلي.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة سونيديب ضد الأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق91 محمد الشناوي ينقذ تسديدة قوية ويحولها إلى ركنية

ق79 جيرالدو أحمد ياسر ريان بدلا من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف

ق76 محمد شريف يهدر هدفا محققا

د64 نزول صلاح محسن بدلا من كهربا

د50: رأسية من بدر بانون في عارضة سونيديب.. وكهربا يسدد المتابعة بين يدي الحارس

نهاية الشوط الأول

د.37 ركنية خطيرة نفذها سونيديب يتصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي

د.33 جووول أليو ديانج يسجل الهدف الأول

د.16 إنذار لأليو ديانج لاعب الأهلي بعد تدخل قوي في وسط الملعب

د.5 سقوط أكرم توفيق مصابا بعد اصطدام رأسه بلاعب سونيديب لكنه قام بعد ذلك.

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.