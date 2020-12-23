جوارديولا: نلعب كأس الرابطة من أجل اللقب الرابع على التوالي

يستهدف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تحقيق اللقب الرابع على التوالي في كأس رابطة المحترفين، بعد عبوره عقبة أرسنال في ربع النهائي.

زاد مانشستر سيتي من أوجاع أرسنال وأقصاه من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة من ربع النهائي، حين انتصر في ملعب الإمارات معقل أرسنال بأربعة أهداف لهدف.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد، بعد ذلك نظموا صفوفهم وواجهنا بعض المشاكل من أجل إيجاد المساحات".

وأضاف "عليك أن تركض كثيرا. هناك مواقف غيرت المباراة، الهدف الثاني خطأ حارس مرمى أرسنال، والثالث ربما كان تسللا".

وواصل "لم يخلقوا الكثير من الفرص أمامنا، لكننا كنا مرنين تكتيكيا، قمنا بتغييرات داخل الملعب جعلتنا أفضل بكثير. نحن الآن في نصف النهائي وهذا أمر مهم لنا".

وعندما سُئل عن تأجيل النهائي إلى أبريل، أوضح " نأخذ كل شيء خطوة بخطوة. لا أعرف أين سيكون وضعنا في شهر أبريل".

وأكمل "علينا أن ننتظر قرعة كأس رابطة المحترفين. نلعب البطولة من أجل اللقب الرابع على التوالي".

وأتم "الآن أمامنا نيوكاسل يونايتد وإيفرتون والفارق يومان فقط بين المباراتين".

سيلعب سيتي خلال فترة أعياد الميلاد في الدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل يوم السبت، ثم إيفرتون يوم الإثنين، قبل مواجهة تشيلسي يوم الأحد التالي.