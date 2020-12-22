انتهت – بلد الوليد (0) - (3) برشلونة.. انتصار البلوجرانا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بلد الوليد وبرشلونة التي تقام في ملعب نيوفو جوسي زورييلا في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بانتصار برشلونة بثلاثية دون رد.

ق65: جوووول ميسي يسجل الهدف الثالث لبرشلونة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد.

ق35: جوووول ثان لبرشلونة عن طريق برايثوايت.

ق21: جوووول أول لبرشلونة عن طريق كليمنت لينجليه برأسية بعد عرضية رائعة من ميسي.

انطلاق المباراة.