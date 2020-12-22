نيفيل: ليفربول سيفكر في مستقبل صلاح خلال الفترة المقبلة.. وكاراجير: رحيله سيجلب الكثير من المال

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 12:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

ناقش الثنائي جاري نيفيل نجم دفاع مانشستر يونايتد السابق وجايمي كاراجير نجم دفاع ليفربول السابق مستقبل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر وإمكانية رحيله عن الحمر. وذلك عبر برنامج Monday Night Football عبر شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح نيفيل قائلا: "قلت منذ عامين -ربما في وقت سابق لأوانه- إنني لطالما اعتقدت أن صلاح سيرغب في اختبار اللعب في دولة مختلفة، لذا تلك الشائعات لا تفاجئني".

وواصل "لطالما فضلت صلاح دائما على ساديو ماني لأنه ذو دم بارد".

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وأكمل "ماني لاعب جماعي لكن صلاح ذو دم بارد، وذلك ليس أمرا سلبيا، لكن ذلك الأمر يجعل ليفربول فريقا متوحشا".

وتابع "إنه من نوعية اللاعبين الذين سيسجلون مرارا وتكرارا بلا أي توقف".

وأردف "لهذا السبب ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وأي فريق آخر سيرغب في ضم صلاح".

واستطرد "أعتقد أن ليفربول لن يكون مجبرا على بيعه في الوقت الحالي، سيتخذ النادي قرارا خلال الـ18 شهرا المقبلين حول ما يجب فعله مع صلاح".

وأتم "إن لم يجدد صلاح تعاقده مع ليفربول هل سيستمر حتى نهاية عقده وهو أمر لن يفعلوه، أو هل سيبيعه بمقابل مادي ويضم لاعب آخر".

محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي ومنتخب مصر السابق قال إن محمد صلاح أخبره أنه يشعر بالضيق، لكنه رفض الإفصاح عن سر الضيق. (طالع التفاصيل)

وأجرى صلاح حوار مطولا مع صحيفة آس تحدث خلالها عن ريال مدريد وبرشلونة قائلا: ""ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل". (طالع التفاصيل)

فيما تحدث كاراجير حول احتمالية رحيل صلاح قائلا: "ريال مدريد وبرشلونة سقطا حتى الآن لم يعودا أقوياء كالماضي".

وواصل "عقد صلاح مستمر لعامين ونصف العام، لست أرى ذلك مشكلة".

وأكمل "ريال مدريد صرف الكثير من المال على إدين هازارد حينما كان في نفس عمره، 28-29 عاما".

وتابع "صلاح وصل إلى نفس العمر الآن وأفكر فقط حينما ستصرف ذلك المال الكبير ترغب في أن يكون اللاعب في عمر الـ25-26، حينما ستحصل على قيمة حقيقية مقابل ما تدفعه".

وأتم "أعتقد أنه إن رحل ولا أرى أن ذلك سيحدث، سيجلب الأمر الكثير من المال لليفربول".

وجلس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس قبل أن يشارك ويسجل مرتين ويصنع مرة ويواصل اللمعان في الدوري الإنجليزي.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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