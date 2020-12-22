مدرب سونيديب لـ في الجول: نسعى لنتيجة إيجابية ضد الأهلي ذهابا.. وتمنيت لقاء موسيماني

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 11:15

كتب : محمد عبد العظيم

محمد بشار - سونيديب

شدد أوجبا محمد بشار المدير الفني لفريق سونيديب ممثل النيجر على محاولة تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام الأهلي في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال بشار لـ FilGoal.com: "مباراة الأهلي صعبة للغاية نحن فريق متوسط والأهلي فريق كبير وبطل إفريقيا لذلك سنحاول بكل ما في وسعنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لإسعاد جماهيرنا وتساعدنا في مباراة العودة".

وأضاف "لدينا بعض المشاكل في نتائج الفريق محليا ونعاني، وهذا أمر يغضب الجماهير لكن ما يحدث أمر طبيعي لأن كل فريق كبير يمر بفترات صعبة وعلينا تخطي هذا الموقف الصعب لكن الأهم حاليا هو التركيز على مباراة الأهلي ونسيان ما يحدث في الدوري لأنها مباراة مفصلية في موسم الفريق".

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وأتم "حزين بالطبع لإصابة بيتسو موسيماني بفيروس كورونا وبعض لاعبي الأهلي كنت أتمنى أن يتواجد موسيماني هنا في النيجر لإستقباله والحديث معه وأتمنى له الشفاء قبل مباراة العودة".

ويقود كافين جونسون المدرب العام لـ الأهلي مواجهة الفريق فنيا للمباراة الثانية على التوالي في غياب موسيماني.

وتولى بشّار تدريب سونيديب مطلع نوفمبر الماضي، بعد أن قاد فريق الساحل للمركز الثاني في الدوري النيجري الموسم المنتهي.

وتمكّن سونيديب من التغلب ذهابا وإيابا على مقديشيو بأربعة أهداف دون رد في مجموع المباراتين.

وتقام مباراة الذهاب أمام الأهلي غدا الأربعاء 23 ديسمبر، فيما يُلعَب الإياب أحد يومي 5 و6 يناير المقبل.

أوجبا محمد بشار منافس الأهلي سونيديب في إفريقيا
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