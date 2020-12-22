المقاولون: لدينا 7 إصابات بكورونا قبل مواجهة النجم الساحلي‎

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 10:15

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاولون العرب

يعاني فريق المقاولون العرب من أزمة قبل مباراته أمام النجم الساحلي التونسي، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

وكشف محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بنادي المقاولون "اللاعبون السبعة المصابون هم هيثم الجويني وسيف الدين الجزيري وأحمد الشيمي وأحمد داودا وباسم علي ومحمد سمير".

وأضاف عبر إذاعة أون سبورت اليوم الثلاثاء "لقد تحولت مسحة الحارس أحمد العربي إلى سلبية، وننتظر نتائج مسحة الإعادة للحارس محمود أبو السعود".

أخبار متعلقة
ميسي: جائزة بيتشيتشي ثامنة؟ أُفضل التتويج بالدوري أرتيتا: أرسنال حدد خطته لسوق انتقالات يناير والصيف المقبل أم المعارك.. 10 بطاقات حمراء في مباراة بالبرازيل مواعيد مباريات الثلاثاء 22 ديسمبر 2020.. المقاولون وبيراميدز في الكونفدرالية

في المقابل نفى المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون تماما ما تردد عن إصابة المدير الفني عماد النحاس بفيروس كورونا، مؤكدا أن ما تردد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ويخوض المقاولون ثالث مبارياته في الموسم الحالي من الكونفدرالية حين يستضيف النجم الساحلي.

وتخطى المقاولون فريق أرتا سولار الجيبوتي في دور الـ64.

وفي حال تخطي المقاولون فريق النجم الساحلي سينتظر قرعة تحدد منافسه في دور الملحق.

المقاولون العرب الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: بحث مصير العضويات المشطوبة من النادي.. جديد موقف ساسي ومصطفى محمد 6 ساعة | الدوري المصري
في ليلة تاريخية للملك ميسي.. برشلونة يُدمر بلد الوليد بثلاثية 6 ساعة | الدوري الإسباني
كسر رقم بيليه.. ميسي يحقق إنجازا تاريخيا 6 ساعة | الدوري الإسباني
المقاولون: نتيجة النجم مرضية في ظل 7 إصابات كورونا مؤثرة.. واللاعبون في "حالة نشوة" 6 ساعة | الكونفدرالية
طبيب الزمالك: لاعبان مصابان بـ كورونا.. وفي الجول يكشف: حالة علاء وحامد مطمئنة رغم الإصابة 7 ساعة | مصر
عضو الثلاثية: لا تأجيل للقمة حتى الآن ونناقش مصيرها الأربعاء وفقا للمعطيات الجديدة 7 ساعة | الدوري المصري
بمشاركة النني.. سيتي يزيد أوجاع أرسنال برباعية ويقصيه من كأس الرابطة 7 ساعة | أوروبا
بثلاثية في شباك يوفنتوس.. فيورنتينا يحقق فوزه الغائب من 8 مباريات في الدوري الإيطالي 7 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد" 4 حكاية شادي حسين – مصارع هداف "أفضل من مصطفى محمد" اهتم به الأهلي
قد ينال إعجابك