المقاولون: لدينا 7 إصابات بكورونا قبل مواجهة النجم الساحلي‎

يعاني فريق المقاولون العرب من أزمة قبل مباراته أمام النجم الساحلي التونسي، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

وكشف محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بنادي المقاولون "اللاعبون السبعة المصابون هم هيثم الجويني وسيف الدين الجزيري وأحمد الشيمي وأحمد داودا وباسم علي ومحمد سمير".

وأضاف عبر إذاعة أون سبورت اليوم الثلاثاء "لقد تحولت مسحة الحارس أحمد العربي إلى سلبية، وننتظر نتائج مسحة الإعادة للحارس محمود أبو السعود".

في المقابل نفى المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون تماما ما تردد عن إصابة المدير الفني عماد النحاس بفيروس كورونا، مؤكدا أن ما تردد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ويخوض المقاولون ثالث مبارياته في الموسم الحالي من الكونفدرالية حين يستضيف النجم الساحلي.

وتخطى المقاولون فريق أرتا سولار الجيبوتي في دور الـ64.

وفي حال تخطي المقاولون فريق النجم الساحلي سينتظر قرعة تحدد منافسه في دور الملحق.