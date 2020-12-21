رغم التكهنات.. جائزة جديدة لـ صلاح في إنجلترا

فاز محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2020 بتصويت الجماهير والمقدمة من صحيفة "ميرور".

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وذكرت صحيفة "ميرور" عبر موقعها الرسمي أن التصويت الذي أجرته خلال الأيام الماضية انتهى بتتويج الملك المصري.

واختارت الجماهير صلاح بعدما قاد ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعد غياب 30 عاما حيث سجل 19 هدفا وصنع 10 أهداف في الرحلة إلى منصة التتويج.

كما يتصدر صلاح قائمة هدافي الموسم الجديد من الدوري حيث سجل 13 هدفا.

ويقود ليفربول لتصدر المسابقة بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي بعد مرور 14 جولة.

وجاء الترتيب النهائي للتصويت كالتالي:

محمد صلاح

جاك جريليش ( أستون فيلا )

ماركوس راشفورد ( مانشستر يونايتد )

كيفن دي بروين ( مانشستر سيتي )

جوردان هندرسون ( ليفربول )

ساديو ماني ( ليفربول )

فيرجيل فان دايك ( ليفربول )

تكهنات حول مستقبله

أجرى صلاح حوار مطولا مع صحيفة آس تحدث خلاله عن ريال مدريد وبرشلونة قائلا: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل". (طالع التفاصيل)

وفي المباراة التالية، جلس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس قبل أن يشارك ويسجل مرتين ويصنع مرة ويواصل اللمعان في الدوري الإنجليزي.

ثم كشف محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية ومحلل قنوات بي إن سبورتس تفاصيل حديثه مؤخرا مع صلاح، وقال: "صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق، ولكن هذا لا يؤثر على مستواه". ( اقرأ تصريحاته كاملة )