خبر في الجول – آلام الركبة تبعد وليد سليمان عن رحلة النيجر

غاب وليد سليمان عن قائمة الأهلي المسافرة إلى النيجر، لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن سليمان يغيب بسبب آلام والتهابات بسيطة في الركبة.

هذه الآلام غيّبت سليمان عن مباراة غزل المحلة الماضية، وكذلك عن المواجهة المقبلة أمام سونيديب.

وفضّل الجهاز الفني للأهلي إراحة سليمان ضمن البرنامج العلاجي من أجل استعادة اللاعب في أقرب فرصة.

وغاب وليد سليمان عن الأهلي منذ إصابته بفيروس كورونا قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

ورغم تعافيه من كورونا، إلا أن عودة سليمان للأهلي قد تأجلت بسبب آلام الركبة.

ويغيب مروان محسن أيضا عن قائمة الأهلي، بالإضافة إلى الثلاثي المصاب بـ كورونا: محمد مجدي "أفشة"، وعمرو السولية، ورامي ربيعة.

طالع القائمة كاملة من هــنــا لمواجهة الأربعاء المقبل