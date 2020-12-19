أرتيتا: مستقبلي؟ تركيزي على أمر آخر.. ولا أعلم متى يعود أوباميانج

لا يفكر الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال في مستقبله مع الفريق، وذلك بعد السقوط مرة أخرى أمام إيفرتون.

أرسنال واصل نتائجه الكارثية ليخسر أمام إيفرتون بهدفين مقابل هدف ويقبع في المركز الـ 15 في الدوري. (طالع التفاصيل)

وأجاب أرتيتا على سؤال يخص مستقبله مع أرسنال، قائلا: "طاقتي وتركيزي على أمر آخر وهو إخراج الفريق من هذا الموقف".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "الوضع الحالي ليس جيدا وليس مقبولا بالنسبة للنادي".

وتابع "نتيجة أخرى مُحبطة بالنسبة لنا. سجلنا بالخطأ في مرمانا وبعدها نجحنا في العودة في النتيجة، ولكن اهتزت شباكنا من ركلة ثابتة، وبكل صراحة إيفرتون يجيد تنفيذ تلك الكرات الثابتة".

وأكمل حديثه قائلا: "سيطرنا على المباراة بشكل جيد ونعلم عندما نهاجم فريقا يعتمد على الدفاع العميق تكون الأمور معقدة".

ويرى أرتيتا "خلقنا العديد من المواقف الجيدة ولكنها لم تنته بفرص حقيقة. افتقدنا اللمسة الأخيرة".

واستمر "كذلك الحظ لم يكن معنا وسددنا على القائم ولم نستغل الفرص. تلك الفرص كانت كافية ألا نخسر على الأقل".

وعن إصابة بير أوباميانج وغيابه أمام إيفرتون، قال أرتيتا: "لا أعلم متى سيعود".

وأوضح "علينا الانتظار قليلا لمعرفة ذلك. ربما يعود بعد أسبوع أو أسبوعين لا أعلم الآن".



















إيفرتون انتصر على أرسنال بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

أرسنال لم يعرف طعم الانتصار منذ أن فاز على مانشسستر يونايتد في الأول من نوفمبر الماضي، بعدما خسر 4 مرات وتعادل مرتين.

وأمام إيفرتون سقط للمرة الخامسة في آخر 7 مباريات في الدوري، ليتجمد عند النقطة 14 في المركز الـ 15 كأسوأ انطلاقه لـ أرسنال منذ موسم 1974-75.

إيفرتون بدوره واصل الضغط على فرق المربع الذهبي ليصل للنقطة 23 بالتساوي مع مانشستر يونايتد ومانشسستر سيتي في المركز الخامس.