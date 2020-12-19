كومان: نعاني في الركنيات لأن لاعبينا قصار القامة

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 20:59

كتب : FilGoal

رونالد كومان - سيرخيو بوسكيتس - برشلونة

أرجع رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، معاناة فريقه في التعامل مع الركلات الركنية، إلى قصر قامة لاعبيه.

برشلونة تعثر مجددا واكتفى بالتعادل 2-2 أمام ضيفه فالنسيا بملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 14 للدوري الإسباني.

وصرّح كومان بعد اللقاء: "قمنا بالجزء الأصعب وهو العودة في النتيجة وتسجيل هدفين، لكننا فقدنا التركيز بعدها. خسرنا العديد من النقاط في مساحات شاسعة، ولم نتحكم في المباراة دفاعيًا".

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وتابع: "فالنسيا دافع بشكل جيد وبعدد كبير من اللاعبين. صحيح أنه لم تسنح لنا العديد من الفرص ولم نتحل بالاستمرارية في هجماتنا. في المقابل، هددنا فالنسيا بشكل بالغ وخلقوا علينا موقف واحد على واحد في كثير من هجماتهم".

وعلّق على هدف رونالد أراوخو الأول له مع برشلونة: "من المهم أن يسجّل المدافع أيضا. أراوخو عمل بشكل جيد ولعب جيدا، لكن هدفه لم يسعفنا في حصد النقاط الثلاث".

وتابع: "لم نكن جيدين خلال المباراة وفقدنا السيطرة، الفريق عانى من كثير من الشك، هذا هو ما حدث".

وأوضح: "مع صغر سن العديد من اللاعبين من الطبيعي ألا نتمتع بالاستمرارية، يحتاجون إلى الوقت حتى ينضجوا".

وبرر عدم البدء بـ فرينكي دي يونج والدفع به بين الشوطين: "دي يونج عانى من انزعاجات في تدريب الجمعة ولم يكن جاهزا للعب 90 دقيقة، أقحمناه بين الشوطين لأننا بحثنا عن تغيير الأسلوب، وليس لأن بوسكيتس كان سيئا".

وتلقى برشلونة 4 أهداف من ركلات ركنية في الدوري هذا الموسم، آخرها بواسطة مختار دياكابي.

وعلّق كومان على ذلك: "فالنسيا يمتلك لاعبين طوال القامة جدا في الركلات الحرة، بينما نحن أقصر في القامة ونعاني في الكرات الثابتة، لكن بالطبع لا يمكن تركهم دون رقابة ويجب مضايقتهم".

وعند سؤاله عن وضع فريقه من المنافسة على اللقب، أتم: "لم نخسر الدوري الإسباني بعد، تفصلنا العديد من النقاط عن الصدارة، لكن لا يزال هناك العديد من المباريات لخوضها. يمكن أن يتغير الوضع خلال شهرين، علينا أن نقاتل ونحاول جمع النقاط".

تقدّم مختار دياكابي لـ فالنسيا، ثم تعادل ليو ميسي لـ برشلونة، وأضاف رونالد أراوخو الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل أن يدرك ماكسي جوميز التعادل للخفافيش.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس من 13 مباراة، بفارق نقطة عن فياريال الرابع الذي خاض نفس عدد المباريات حتى اللحظة.

فيما رفع فالنسيا رصيده إلى 15 نقطة في المركز 12 من 14 مباراة، بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

لتتوقف سلسلة انتصارات برشلونة في الدوري الإسباني عند مباراتين اثنتين بعد تخطيه بلد الوليد وريال سوسيداد الأسبوع الماضي.

من جانبه، لم يفز فالنسيا إلا مرة واحدة في آخر 10 جولات، كانت على حساب ريال مدريد برباعية.

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