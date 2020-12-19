صحفي ذا أثليتك يرد على "الشائعات" حول مستقبل صلاح

رد سيمون هيوز الصحفي المتخصص في تغطية أخبار نادي ليفربول في شبكة ذا أثليتك الموثوقة على ما يثار بخصوص مستقبل محمد صلاح مع الريدز.

وأجاب صحفي ذا أثليتك خلال فقرة سؤال وجواب بعد لقاء ليفربول وكريستال بالاس على سؤال يخص مستقبل صلاح، قائلا: "الشائعات حول مستقبل صلاح؟ صلاح لا يفكر في الرحيل عن ليفربول".

لكن في الوقت ذاته أبدى صحفي ذا أثليتك تفاجئه من "متفاجأ من إجراء صلاح لحواره مع صحيفة آس الإسبانية".

وأوضح "صلاح من النادر ما يتحدث لأي أحد من الأساس".

وأجرى صلاح حوار مطولا مع صحيفة آس تحدث خلالها عن ريال مدريد وبرشلونة قائلا: ""ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل". (طالع التفاصيل)

وجلس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس قبل أن يشارك ويسجل مرتين ويصنع مرة ويواصل اللمعان في الدوري الإنجليزي.