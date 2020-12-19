صحفي ذا أثليتك يرد على "الشائعات" حول مستقبل صلاح
السبت، 19 ديسمبر 2020 - 20:08
كتب : FilGoal
رد سيمون هيوز الصحفي المتخصص في تغطية أخبار نادي ليفربول في شبكة ذا أثليتك الموثوقة على ما يثار بخصوص مستقبل محمد صلاح مع الريدز.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وأجاب صحفي ذا أثليتك خلال فقرة سؤال وجواب بعد لقاء ليفربول وكريستال بالاس على سؤال يخص مستقبل صلاح، قائلا: "الشائعات حول مستقبل صلاح؟ صلاح لا يفكر في الرحيل عن ليفربول".
لكن في الوقت ذاته أبدى صحفي ذا أثليتك تفاجئه من "متفاجأ من إجراء صلاح لحواره مع صحيفة آس الإسبانية".
وأوضح "صلاح من النادر ما يتحدث لأي أحد من الأساس".
وأجرى صلاح حوار مطولا مع صحيفة آس تحدث خلالها عن ريال مدريد وبرشلونة قائلا: ""ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل". (طالع التفاصيل)
وجلس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس قبل أن يشارك ويسجل مرتين ويصنع مرة ويواصل اللمعان في الدوري الإنجليزي.