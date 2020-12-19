خبر في الجول – الزمالك يقترب من استضافة جازيل على بتروسبورت

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 17:29

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيراميدز

اقتربت أزمة ملعب مباراة الزمالك وجازيل في دوري أبطال إفريقيا، من الحل.

وعلم FilGoal.com أن الأقرب إقامة المباراة في ملعب بتروسبورت في الثانية ظهر الأربعاء 23 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك بسبب ارتباط ملعب بتروسبورت بمباراة أهلي طرابلس الليبي والترجي التونسي في مساء نفس الأربعاء، مما يجبر الزمالك على اللعب مبكرا لتجنُب تغيير يوم المباراة.

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وكان مصدر بنادي الزمالك قد صرح لـ FilGoal.com: "رفض ملعب الكلية الحربية استضافة المباراة المقرر إقامتها يوم الإربعاء المقبل".

وأضاف "فؤجئ مسؤولو نادي الزمالك بنظرائهم في الكلية الحربية يخبرونهم بإجراء تجديد في أرضية الملعب ما يتسبب عدم استضافة مباراتي الذهاب والإياب".

وأكمل "يُجري مسؤولو النادي اتصالات في الفترة الحالية لنقل المباراة لملعب بتروسبورت أو أي ملعب آخر في ظل الرغبة بإقامة المباراة في القاهرة".

وأتم "في حال تعثر إقامة اللقاء في القاهرة سيتم نقله خارجها".

وكان الزمالك قد خاطب اتحاد الكرة في وقت سابق لإقامة المباراة على ملعب الكلية الحربية عقب ورود الموافقات الأمنية.

وتقام مباراة الذهاب بين جازيل والزمالك يوم 23 ديسمبر، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 6 يناير 2021.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك نجح في الاتفاق مع النادي التشادي على خوض المباراتين في مصر، مع تحمل النادي الأبيض تكاليف إقامة فريق جازيل في مصر طوال هذه الفترة.

ويسعى الزمالك للظفر ببطولته السادسة لحساب دوري الأبطال، بعدما وصل لنهائي النسخة الماضية لكنه خسر أمام الأهلي 2-1.

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