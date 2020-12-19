مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: الكلية الحربية رفض استضافة مواجهتي جازيل.. واتصالات لإقامتها في بتروسبورت

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 15:06

كتب : أحمد شوقي صلاح

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تواجه مباراة الزمالك وجازيل التشادي أزمة جديدة بعد رفض ملعب الكلية الحربية استضافة اللقاء.

وقال مصدر بنادي الزمالك لـ FilGoal.com: "رفض ملعب الكلية الحربية استضافة المباراة المقرر إقامتها يوم الإربعاء المقبل".

وأضاف "فؤجي مسؤولو نادي الزمالك بنظرائهم في الكلية الحربية يخبرونهم بإجراء تجديد في أرضية الملعب ما يتسبب عدم استضافة مباراتي الذهاب والإياب".

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وأكمل "يُجري مسؤولو النادي اتصالات في الفترة الحالية لنقل المباراة لملعب بتروسبورت أو أي ملعب آخر في ظل الرغبة بإقامة المباراة في القاهرة".

وأتم "في حال تعثر إقامة اللقاء في القاهرة سيتم نقله خارجها".

وكان الزمالك قد خاطب اتحاد الكرة في وقت سابق لإقامة المباراة على ملعب الكلية الحربية عقب ورود الموافقات الأمنية.

وتقام مباراة الذهاب بين جازيل والزمالك يوم 23 ديسمبر، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 6 يناير 2021.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك نجح في الاتفاق مع النادي التشادي على خوض المباراتين في مصر، مع تحمل النادي الأبيض تكاليف إقامة فريق جازيل في مصر طوال هذه الفترة.

ويسعى الزمالك للظفر ببطولته السادسة لحساب دوري الأبطال، بعدما وصل لنهائي النسخة الماضية لكنه خسر أمام الأهلي 2-1.

في إفريقيا الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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